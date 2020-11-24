50歲爸娶第二春！砸錢「爽訂喜宴」 兒子一看喜帖臉綠掉
50歲爸娶第二春！砸錢「爽訂喜宴」 兒子一看喜帖臉綠掉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 08:45:05
有不少人的雙親在離婚之後，也許會再找尋人生的第二春，因而再度結婚，這也是小孩期盼看見的，希望父母有個伴能長相廝守。但有一名柬埔寨的男子卻分享自身悲慘經驗，自己的父親在近日告知自己要結婚了，原本讓他非常開心，但父親女友身份曝光後，讓他臉綠到爆。
綜合外媒報導，一名柬埔寨男子在臉書指出「我的書讀得不多，因此只能靠體力活賺錢，而賺到的錢也都存在床底下的餅乾桶裡面，所幸還有一個女友相伴，就算再辛苦也沒關係，等到餅乾桶的錢存滿了，就把女友娶回家」。「但最近，50歲的爸爸突然心情大好，還打電話訂婚宴，打算宴客再婚，對於突如其來的消息我感到非常興奮，直到打開喜帖，我的心碎了，上頭新娘印的竟然是我女友的名字」該男一度懷疑這是場惡作劇，但爸爸卻感動的抱著他說道「你媽媽死得早，想不到你竟然默默為爸爸存了這麼多、做了這麼多」。聽了這一席話，讓男子臉綠到不行，直奔回房掀開床底，發現餅乾桶裡存的錢都不見了，由於餅乾桶的事情，他只跟女友說過，當他再去找女友時，女友眼神不停閃躲，這時他才明白，原來自己不只被劈腿，還成了爸爸婚禮錢的贊助者，令他無法接受。（編輯：張嘉哲）