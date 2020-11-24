跳舞兼交際散播病毒！4闊太染新冠 港府強制到訪者檢測
跳舞兼交際散播病毒！4闊太染新冠 港府強制到訪者檢測
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-24 09:06:07
香港爆發第四波新冠肺炎疫情， 23 日更創下 3 個月以來的單日新增確診數新高，其中外界關注的「跳舞群組」中招事件，由於感染範圍持續擴大，加上豪門闊太交際活動多，無形中也加速了病毒傳播，讓香港上流圈幾乎人人自危，港府也已列出多間跳舞場所清單，將強制本月曾到訪者接受新冠檢測。
綜合香港媒體報導，當地的新冠疫情持續失控，光「跳舞群組」就已有超過百人染疫，還牽連到闊太太們，並已傳出至少 4 名富豪的妻子中招，「跳舞群組」儼然成為近期香港疫情最大的傳播鏈。由於與跳舞群組有關的感染者越爆越多，香港政府也列出 21 間確診者曾到過的跳舞場所或宴會廳，包含美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳、香港仔勁爆娛樂製作公司、尖沙咀世界舞蹈家演藝總會、尖沙咀北京道誠信大廈星河音樂室、長沙灣通利大廈 Victor Yang Studio 、九龍灣啟業道星輝宴會廳等等，要求 11 月 1 日後到訪過人士須強制檢測，任何人不遵從檢測公告或指示即屬違法。
報導也指出，目前出現的病例中，有部分患者雖然不是「跳舞群組」的直接成員，但因富豪太太交際活動多，彼此都會約打牌、吃飯，導致交叉傳染，讓「跳舞群組」演變成闊太群組，也使本就反彈的香港疫情雪上加霜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。