名家論壇》盧燕俐／三種策略克服台股懼高症

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名家論壇》盧燕俐／三種策略克服台股懼高症

文/盧燕俐

calendar_today2020-11-24 09:22:17

▲台股漲，何時是最佳進場時機？策略性佈局有望獲利。（圖／記者顏真真攝）
▲台股漲，何時是最佳進場時機？策略性佈局有望獲利。（圖／記者顏真真攝）
「萬點之後，就不敢買台股了，現在進場還來得及嗎？」「有分析師說，台股要跌回9000點以下，真正的買點才會浮現，該繼續等嗎？」台股創高後，空手的人十分焦慮，擔心一旦進場就套牢，更怕指數不回頭，繼續錯失賺錢機會。
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截至11月23日，台股已來到13878點，自今年3月低點以來，已大漲近6成，近一週也上揚3.34％，漲幅名列亞股第二，僅次於新加坡的3.75％。而表現強勢的原因，除了防疫得當之外，最主要「護國神山」台積電利多不斷，吸引外資不停回頭加碼，加上整體殖利率高達還3.5％，即使大盤位階已墊高，仍具投資價值。
綜合各家法人對台股明年展望，預估整體獲利至少成長一成以上，且隨著疫苗上市，全球經濟可望好轉，短期內，台股要從多頭轉為空頭，可能性並不高，但畢竟短線漲多，難免隨時陷入震盪，對於有「台股懼高症」的讀者來說，現在想進場，可以有幾種佈局方式。

第一種，定時定額買連結台50指數的ETF，除了大家耳熟能詳的0050之外，還有另一檔006208，兩者最大差異在於淨值不同，前者較貴，至11月23日止為115.45元，後者只要64.8元，但績效接近，5年的年化報酬率都約為9.7％，若單筆操作，0050一張要11.5萬元，確實資金門檻比較高，如改採定時定額，無論一個月買三千或一萬元，績效相仿，也都能被券商所接受。

第二種，定時定額買績優好股。許多基本面向上的股票，股價位階雖已不低，但只要未來幾年仍具成長潛能，外資法人買單，本益比會墊高，股價仍看漲。只是此時要介入，需具抗震準備，定時定額或分批買，不一次買滿或重壓，會是比較好的方法。

包括：台積電、聯發科、世界先進、台達電等權值股，都是長線好股。以台積電為例，前三季EPS已高達14.47元，全年EPS約20元，以明年獲利至少成長一成估算，本益比22倍，不算太便宜，但也非貴得離譜，只要外資願意給予25倍本益比，目標價確實上看550元。

第三種，佈局低基期傳產股。自3月股災以來，許多電子股漲翻天，低基期族群落在疫情受害股，像是塑化、製鞋、輪胎等產業。隨著全球景氣翻轉，對原物料需求大增，塑化股最直接受惠，像是股價低迷許久的台塑四寶，上週就頻獲法人加碼。

另外，延宕許久的奧運商機，也讓製鞋雙雄嗅到春燕，相較豐泰自3月低點已強彈47％，寶成的位階較低，即使法人已連續加碼13個交易日，但股價從低點也只漲了31％，後市還有想像空間。

不少傳產股已醞釀類似的反彈契機，建議讀者從熟悉的產業下手，多做功課、多比較，自能在這波台股續航的力道中，輕鬆獲利。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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