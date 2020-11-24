台股早盤攻13951點再創高 挑戰「萬四」無力由紅翻黑
台股早盤攻13951點再創高 挑戰「萬四」無力由紅翻黑
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-24 09:41:59
阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗最高有效性可達90%，再加上傳出贏得美國總統大選的拜登，已提名前聯準會主席葉倫出任財政部長，使美股大漲300多點，而台北股市今（24）日開高走低，早盤一度挑戰14000點，來到13951點，但隨著權值股台積電、鴻海由紅翻黑，大盤也來到盤下。不過聯電依舊強勢，早盤漲幅5%以上，來到38.3元。
美股周一（23日）上揚，其中道瓊指數上漲327.79點，或1.12%，收29,591.27點；標普500指數上漲21.76點，或0.61%，收3,579.30點；那斯達克指數上漲25.66點，或0.22%，收11,880.63點；費城半導體指數上漲39.75點，或1.56%，收2,595.25點。台北股市今日開盤漲40.83點，加權股價指數以13918.84點開出，隨後漲70多點，來到13951點再創新高，但隨即下挫，接近9點半左右來到盤下。權值股台積電由早盤再度站上500元後走弱，同樣來到盤下，跌0.3%，來到495元。鴻海跌0.6%，來到82.4元。大立光也觸及平盤，來到3405元。不過盤面焦點仍在聯電，聯電延續昨日強勁，早盤漲5%以上，來到38.3元。被動元件九豪飆漲停、立敦漲9%、蜜望實漲7%、凱美漲幅也有6%。另外PCB景碩拉漲停、南電、金像電早盤分別漲6%與4%。IC設計的旺玖則漲5%左右。