吳鳳親妹、外甥「喪失味覺」確診！嘆：今年真的很辛苦

土耳其籍藝人吳鳳在台灣發展超過10年，也已經取得中華民國身分證，2015年和老婆Rynne結婚並育有2女，一家4口幸福美滿。近來2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，吳鳳22日在透露親妹妹跟外甥失去味覺疑似染疫，沒想到事隔一天，就得知已經確診的消息，讓吳鳳忍不住大嘆：「今年真辛苦！」

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吳鳳17日先是在臉書上提及自己在土耳其的親表妹已經確診，未料不到一星期，他的妹妹跟妹妹的小孩也出現症狀，經過篩檢後確定染疫，吳鳳得知後馬上上前關心，「妹妹跟外甥今天確診，我剛剛跟他們視訊，2位的心情很好，他們的身體除了失去味覺跟嗅覺之外，目前沒有其他的狀況，他們很感謝所有來自台灣跟各個粉絲的支持。」

吳鳳透露妹妹曾經有個願望，就是希望染疫之前有機會能到台灣遊玩，儘管暫時無法替妹妹實現願望，他仍保持正向態度，堅強地說：「今年真的是很辛苦的一年，但是不管怎麼樣，我們要保持樂觀的心態，未來會有許多好事等大家。」（編輯：侯家瑜）

▲吳鳳感嘆今年很辛苦。（圖／吳鳳臉書）