精通英文值多少薪水？他看「真實數字」搖頭 網抖出問題
精通英文值多少薪水？他看「真實數字」搖頭 網抖出問題
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 09:49:41
不少求職者為了增加競爭機會，都會特別學習、加強第二外語等能力。不過，就有網友指出，自己在求職平台上，看到職缺需要精通英文的人才，然而一看工作所開出的薪資，卻讓他感到不可置信。
原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己在人力銀行上，看到不少職缺都有要求「跟外國人聯繫」，求職者需要有能讀寫全英文的信件的能力。然而他一看薪資僅開3萬元多，就讓原PO傻眼提問「精通英文值多少薪水？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，「25k，英文現在也不值錢，已經變標配了」、「現在誰還不會英文啊？不值錢了」、「新人價28k－30k拉！跟不會英文的底薪一模一樣」、「英文只是基本好嗎？其他專業能力搭上英文才有價值」、「有些工作不會英文不行，但不代表只會英文就ok，只會英文沒有專業一樣只是個打雜助理」。其中就有網友點出問題點，「精通英文已經是最基本的了，現在想要值錢可以考慮西班牙文」、「聽讀精通比較廉價，說寫精通比較值錢」、「現在要西班牙語才值錢」。（編輯：陳雅雲）