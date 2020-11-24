名家論壇》蕭徐行／中天關台阻斷了蘇貞昌的總統路？

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行政院前發言人丁怡銘為了牛肉麵風波，辭職下台。這起事件連不少民進黨的黨公職人員都一反常態未群起護航，也深覺行政院作法不妥與憂慮，甚至出言勸誡，理由很簡單，除了蘇貞昌保護下屬過了頭，導致同黨同志不滿外，民進黨初始無端開放萊豬進口，不跟民眾解釋溝通，對於輿論的批評和反彈，還要動輒打壓攻擊的蠻橫作為，社會大眾不滿到了極致。接著中天關台引起了新聞自由、言論自由的辯白造成了社會的對立衝突即將再起，2018年讓民進黨在9合1地方選舉中嚐到雪崩式敗選的社會氛圍隱然再現，綠營終於有人看見了民進黨的政治危機，如果蘇貞昌還不及時因應與調整，個人的政治危機將會成為政權危機，他離總統大位最近的一次機會也將嘎然而止。
新冠疫情在台灣沒有失控，造就了蔡與蘇兩人這一年來超高的民意熱度，原先預想蘇貞昌會在年底下台改組內閣的民進黨，如今改組內閣師出無門，這卻讓蘇貞昌逐漸消逝的總統夢因為民意的高支持度而重新燃起；但是，原先內定要接任行政院長的鄭文燦，想要藉由閣揆歷練以作為2024年更上一層樓的構想，暫時受阻，加上蘇貞昌包攬大權的強勢作風，這就讓原來「兩強相爭」的民進黨，演變為賴、鄭、蘇「三王奪嫡」的複雜局勢。蘇貞昌這樣霸著行政院長的位置，也讓他在2024年的選舉中動見觀瞻。
民進黨是個好鬥政黨，常常在利益關頭廝殺互咬。蘇團隊陷入牛肉麵風暴前，有關行政院本部不開食安、治安、核安及國家永續發展委員會等等重要的跨部會會議的爆料就像水龍頭漏水般，不停地漏出來，加上蘇貞昌待人苛刻傳聞不斷，早就引起了黨內同志以及外界的重大批評，這些會議的停開也連帶的推遲了許多重要的跨部會法案與計畫的討論與修正進度，如今行政院只剩下一把號，沒有蘇院長點頭，沒有人敢做貳聲。蘇貞昌這樣的「完全大院長」，不僅造成許多民進黨黨內同志的不滿，也在社會上沾染了讓人嫌惡的形象，外界的民調就將蘇貞昌列為國民最討厭的政治人物第一名。
態度蠻橫也就算了，偏偏從普篩、疫苗、紓困方案、振興券、美國牛豬事件，中天換照甚至於我國被RCEP邊緣化等等事情敷衍以對，不然就是動輒恐嚇人民；蘇揆又在於利益分配上有所偏私，這就導致黨內派系以及一般民眾對於蘇內閣的不滿。這次，牛肉麵事件中民意的大反撲加上同志們袖手旁觀並冷漠以對，以及挺綠媒體多次修理蘇內閣，這才讓蘇貞昌驚覺自己過去幾個月的自大與蠻橫作風，終於引起了社會的反作用力。蘇貞昌在這個事件中，數次親自跑到牛肉麵店家道歉，其實不是只為了舒緩民眾的抱怨，還希望藉此降低被迫下台與辭職的壓力，這樣的自保也在守住了自己在2024年爭取總統或副總統大位的機會。
民進黨的茶壺裡的風暴，還在於下屆總統的候選人全是出身「新蘇連」系統，其他的派系看來爭奪無望，除非未來的總統候選人承諾派系利益均霑，否則2024年的總統戰爭將只是半個民進黨的戰爭，加上蔡英文與蘇貞昌明顯的偏向鄭文燦，這讓未來的賴鄭之爭明顯的勝負已定，民進黨的黨內分裂已然可見。
牛肉麵之亂也凸顯了民進黨派系已經處於新冷戰的邊緣，這種提早開打的政治局勢，充分暴露了後蔡英文時代的跛腳政府降臨寶島，派系的內鬥加劇對民眾不是好事，尤其在疫情肆虐的這個時代。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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