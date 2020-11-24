國造潛艦開工卻傳專用廠房未完工？海軍：符合開工條件

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國造潛艦開工卻傳專用廠房未完工？海軍：符合開工條件

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-11-24 10:32:13｜update2020-11-24 10:33:17

總統蔡英文3日在臉書宣布好消息，她表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。（圖／翻自蔡英文臉書記
▲總統蔡英文曾在臉書宣布，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。（圖／翻自蔡英文臉書)
蔡英文總統今(24)日南下高雄台船公司，主持「海軍潛艦國造開工典禮」，目標是2024年第3季國造防禦潛艦(IDS)原型艦能夠下水。但是媒體報導，潛艦開工建造，專用廠房卻仍未完工，海軍今日回應表示，目前台船公司依約已完成符合開工條件，報導與事實不符。
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媒體報導，「潛艦國造─第二階段原型艦籌建」總預算493億餘元，明年度編列105億餘元預算。首艘原型艦預定2024年下水，但有立委提醒，國造潛艦所需完整廠房與施工機制，其實尚未到位。
針對媒體報導「潛艦國造今開工，專用廠房未完工」，海軍司令部表示，媒體報導內容與事實不符。海軍司令部指出，潛艦國造是國家重要政策，在立、監兩院委員會的監督下，依計畫期程順利進行。

海軍司令部指出，依據潛艦國造案合約，開工的條件包含三項：船段製造廠房建置完成、試製船段及主次裝備合約簽署，目前台船公司依約已完成符合開工條件，並於本日舉行開工典禮，並無媒體報導「廠房未完工」等情，特此澄清說明。

海軍司令部強調，本軍持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，在立院監督下，依法依約管制全案確按計畫執行，籲請國人支持。
 
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