影／藍杯葛施政報告卻要和蔡英文辯論 蘇貞昌：本末倒置
影／藍杯葛施政報告卻要和蔡英文辯論 蘇貞昌：本末倒置
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-24 10:25:30｜update2020-11-24 11:58:59
國民黨立院黨團今（24）日第12次杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告、並備質詢，而國民黨主席江啟臣公開向蔡英文總統下戰帖、要求辯論萊豬政策。對此，蘇貞昌受訪表示，國民黨如果只有杯葛，讓立法院空轉，不行使職責，卻要另外搭台，「其實人民並不樂見，也是本末倒置」。
蘇貞昌指出，立法院的詢答就是最好的辯論，而且立法委員質詢行政院長，行政院長回答，這是憲法的職責運作。如果只有杯葛，讓立法院空轉，不行使職責，卻要另外搭台，其實人民並不樂見，也是本末倒置。
蘇貞昌說，他拜託國民黨的立委，讓立法院能夠正常運作，讓人民能夠知道國家為你做什麼，如果有什麼指教，也是在立法院質詢，正好可以行使，應該這樣比較正常。
媒體追問，對於赴美查廠（檢驗豬肉）有無時間表？蘇貞昌表示，現在固然受限於疫情而不能出國、不能查廠，但他對開放進口的美豬，一定逐批查驗，未來疫情過去，政府一定對新進口的會去查廠。另外，對於在台遇害的馬來西亞女大生家屬要求台灣國賠，若台灣不判死刑，將要求引渡。蘇貞昌指出，國人在國內犯國法，一定依法嚴懲嚴辦，至於其他法律行使，都尊重法律的規定。對於家屬的心情，非常能夠理解，也一再表示歉意，一定會嚴懲兇手。