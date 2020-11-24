北市信義區還找的到4字頭！六都親民中古社區總整理

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北市信義區還找的到4字頭！六都親民中古社區總整理

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-24 10:58:45

▲台北市信義區吳興街生活機能強、就業人口多，致使房價便宜的公寓產品交易熱絡。（圖／信義房屋提供）
▲台北市信義區吳興街生活機能強、就業人口多，致使房價便宜的公寓產品交易熱絡。（圖／NOWnews資料照）
六都「蛋黃區」寸土寸金，房價之高讓不少首購族望其項背。不過，據房屋交易網資料顯示，六都高房價的行政區均有親民中古社區可入手，其中北市大安、信義蛋黃區還找的到4字頭房價，中南部知名豪宅聚落的西屯及鼓山區，部分中古社區1字頭房價更是吸睛。
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據《591房屋交易網》日前推出的「591實價登錄」，天龍國的天龍區域台北市大安區，平均單價上看百萬，但竟也找的到4字頭的社區，近捷運麟光站的「金銀島大樓」交易單價4至5字頭，且多為1房產品，總價7百萬內就能入手，不過雖有捷運但距離公墓不遠，若不忌諱反倒是個撿便宜好選擇。
資料顯示，信義區低價社區則在圍繞在吳興街600巷周邊，像是「大庭園」、「住都新貴大廈」社區等，因為靠山邊生活機能略顯不便，但價格親民，單價4字頭就能輕鬆入住信義區門牌；文教氣息濃厚的中正區，低價社區有位於重慶南路三段的「南海福第」周邊有螢橋國小、河堤國小跟河濱公園，生活機能跟環境不錯，適合有預算考量的家庭客群。

▲六都精華區地價社區。（圖／591房屋交易網提供）
▲六都精華區地價社區。（圖／591房屋交易網提供）
資料指出，新北市前三名高房價區域，分別是永和、板橋及中和，永和成功路交通機能強勁，近福和橋一橋近北市，還有秀朗國小學區支撐，屋齡近30年的「朝代大第」社區成交行情落在3至4字頭，位於成功路二段，離得和路商圈不遠，生活機能佳；新北市板橋為是政府所在地，新板特區堪稱新北市豪宅區，低價社區則位於大觀路、近樹林區塊，商業氣息較不濃厚的區塊，竟有2字頭價格。

桃園市桃園區雖貴為首善之都，也是有CP值高的區塊。根據591實價登錄，像是桃園站前商圈也有1字頭低價社區，「東區金座」位於和平路，周邊有百貨、車站等採買生活及交通運輸機能，且還緊鄰朝陽森林公園，兼顧生活品質，該社區產品格局多套房小坪數，適合首購族外還有投資收租效益。

另外，資料顯示，台中房市最著名的莫過於七期重劃區，就位於西屯區，像是大陸、寶輝等知名品牌建商紛紛插旗七期，豪宅產品單價4字頭起跳，想輕鬆入手低價社區，不妨往台中工業區周邊尋找，中古社區還有1字頭前段班的單價，比起鄰近中科商圈新案3字頭行情，更顯親民，且工業區就業人口的剛需支撐下，交易狀況始終維持一定熱度。
南台灣部分，據實價登錄顯示，台南著名的海安路商圈，是全台知名的觀光區，也有單價低於10萬元以下的社區，屋齡近40年的「興南大廈」周邊店家林立且近百年校齡的立人國小，適合首購家庭客；高雄房價最高的區域同樣也擁有著名豪宅聚落，鼓山區美術館特區中古景觀豪宅房價3字頭起跳，低價區則集中在翠華路，在通往中華路的地下道填平後，縫合了鼓山、左營兩大生活圈，鄰近中華路一段的中古低價社區1字頭房價，未來還有鐵路地下化、原本軌道變綠帶的利多，發展可期。
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