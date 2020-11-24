遇害馬國女大生家屬提國賠　黃偉哲：願協助家屬

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遇害馬國女大生家屬提國賠　黃偉哲：願協助家屬

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-11-24 11:15:13

馬國鍾姓女大生不幸遇害，家屬要提國賠，黃偉哲表示願意協助家屬提國賠申請。
▲馬國鍾姓女大生不幸遇害，家屬要提國賠，黃偉哲表示願意協助家屬提國賠申請。（圖／記者陳聖璋攝）
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生慘遭性侵殺害，家屬23日召開記者會，透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出國賠，並要求台灣司法對凶嫌梁育誌處以極刑，否則將透過馬國司法程序，爭取引渡罪犯台南市長黃偉哲表示，願意協助家屬來做國賠申請。
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黃偉哲指出，大馬鍾姓女學生家屬的律師提出要求台灣國賠，我們願意協助家屬來申請國賠，我們對於這個不幸事件覺得不捨不忍，也應該要對家屬的心願能夠加以協助。
黃偉哲也說，他們（死者家屬）希望兇手要判死刑，不然的話希望引渡到馬來西亞去，這一點我們也希望法院的判決，要符合社會上共同的期待，因為司法是要顧及人民感情，也就是對於十惡不赦的人，事實上很難再加以教化，期待司法的判決會符合民意。

▲在追思會上，鍾母緊抱著愛女的畢業證書，泣不成聲。（圖／記者陳聖璋攝）
▲在鐘女追思會上，鍾母緊抱著愛女的畢業證書，泣不成聲。（圖／記者陳聖璋攝）
鍾姓女大生的父親鍾偉國23日在愛女的母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，律師葉海量指出，已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟（按中華民國民事法假扣押522條第1項）、11月12日提出死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

葉海量公開蔡英文給死者家屬的道歉信內容，其中提及「因為我們的疏失，讓您們失去愛女」，他們認為這段話代表蔡英文承認是台灣的疏忽讓鍾女遇害，「這意味（台灣）在民事和刑事上沒有被推諉的任何理由」。

葉海量也說，梁育誌用繩索拉走鍾女並勒斃就是「蓄意致死」，無教化可能，「擁有精神問題的人是不會有預謀、心思縝密、謊話連篇的行為模式」，既然蔡英文已承認是台灣的疏失，那希望台灣檢調機構的審判以極刑（死刑）為標準，「來符合馬來西亞人民、家屬及台灣社會的要求和意願」。

葉海量表示，如果台灣不能滿足要求，家屬將毫不猶豫、不惜一切代價地透過馬國司法程序，提出引渡罪犯的動作，已指示林瑞成律師跟進案情發展，懇求蔡英文確保解剖、驗屍結果都能如實呈報，不要讓吃案的情況發生。

葉海量強調，蔡英文承認台灣的疏忽，台南警方又有吃案嫌疑（陳姓女大生9月30日就受到梁男襲擊，歸仁分局大潭派出所接到報案後未開立三聯單），且區公所在事發後緊急修復路燈，這些都足以構成台灣國賠的證據。

葉海量也提及，長榮大學是否有疏失責任，校方在陳女報案後沒有任何處置、沒有提醒學生，到了鍾女失蹤時，還要學生撤下協尋的貼文，「長榮大學相關人員現在都以自請調、辭職規避相關刑、民事責任，我們想知道，這是否是學校及相關人士所給予的責任定調，以及給家長的交待？」

對此，長榮大學也做出回應，10月29日晚間，學校接獲警方指示，因為擔心歹徒從各種管道獲得更多資訊，會增加辦案的困難度，因此，學校配合警方向Dcard 板主提出申請撤文，有關學校的後續責任定調，已經配合教育部進行調查當中，學校會深自檢討，並立即改善學校在校園安全改善措施部分都持續發布在學校網頁「校園安全」專區中，供大家隨時監督與檢視。

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