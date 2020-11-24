旱冬將至！秋季雨量銳減4成　創27年來新低

中央氣象局今（24）日舉辦冬季展望記者會，預測台灣未來一季平均氣溫接近正常，雨量則以偏少至正常的機率較大。不過今（2020）年的秋季6至11月平均雨量為902.5毫米，僅為同期6成，是自1993年以來最少的一年。

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氣象局表示，今年秋季台灣平均氣溫明顯偏暖，雨量除東北部接近正常，其餘區域顯著偏少。氣象局進一步指出，由於今年梅雨季提早結束，接續之夏季無侵台颱風，且11月上旬侵台的閃電颱風未帶來豐沛雨量，致使6月至11月全台平均雨量僅約氣候平均值6成，為1993年以來最少雨量的一年，同時今年1月至11月西北太平洋有22個颱風生成，亦少於氣候平均值24.5個。

氣象局說明，展望未來一季，由於目前熱帶中東太平洋附近海溫明顯偏冷，反聖嬰正在發展且預測可維持至冬季，甚至到明（2021）年春天。氣象局分析過去歷史資料表示，反聖嬰年的台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，另經檢視各類模式的預報，氣象局研判今年冬季平均氣溫將接近正常，雨量則以偏少至正常的機率較大。





另外，秋季時在西半部及花東降雨明顯偏少， 尤其中南部山區日月潭為1941年設站以來最少雨，僅86毫米， 不及同期3成。阿里山歷年同期第5少，僅240毫米，不及同期4成，此外西半部部分氣象站如淡水、台北、新竹、梧棲、嘉 義及成功等6站為設站以來前10名少雨。





但不同反聖嬰年份對台灣的影響或有顯著不同，且氣候模式預報亦有較高的不確定性，又適值各水庫水位普遍偏低，氣象局將持續彙整分析最新氣象資料，並滾動式更新預報，適時提供各級水資源調配單位抗旱應變決策參考。今年至目前為止僅5、8月份雨量多於氣候值， 6、7、9月明顯少於氣候值，其中6至11月平均雨量為902.5毫米，僅為同期6成，是自1993年以來最少的一年。

氣象局提醒，未來一季時值隆冬，為冷空氣南下影響最頻繁的季節。在冷氣團或寒流影響期間，須適時做好禦寒措施。