用愛串連！投注站5段暖事蹟影片曝光 見證美好所在
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-24 11:52:54｜update2020-11-24 11:56:00
賣彩券不僅是賣一份希望，賣的也是一種人性的溫暖，許多弱勢經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入之餘，更秉持著台灣人善良熱心、鄰里互助的精神，投注站不只是投注站，而是坐落在全國各地的愛心小站。為宣揚公益彩券經銷商美好的良善精神，台灣彩券公司特別拍攝投注站紀錄影片，並於今（24）日舉行「用愛串連美好所在」暖影音發表會，來自全國性彩券工（公）協會及各縣市彩券工協會團體代表們齊聚，體驗成為「美好所在」的感動與榮耀。
台彩總經理蔡國基表示，台彩自2007年受中國信託銀行委託發行經營，今年將屆滿14年，明年進入15年，彩券經銷商也因此有穩定工作及穩定家計收入，他從2018年1月擔任台彩總經理，今年也將滿3年，而他經常做的事就是到全國投注站交流溝通，在這過程中經銷商常不經意提到自認是小事的善良事蹟，他覺得應該把這股善意化為更大力量，號召更多經銷商發揮善良精神，讓賣彩券不僅是賣一份希望，賣的也是一種人性的溫暖，這些堆疊起來也讓投注站變美好所在，也把公益彩券精神極大化，讓全國民眾不論買或不買都可以支持及響應這信念。台彩今日發布的紀錄影片「美好的所在」集結5段目前正在投注站發生的暖心事蹟，其中高雄市一處國宅，居民多是獨自居住的長者，經銷商把這些長者當成自己的家人，為他們量血壓，持續給予關懷與陪伴，對獨居的長者而言，投注站是一處歡樂又溫馨的聯誼兼健康中心。
在桃園經銷商最多曾養過20多隻流浪狗，投注站就是流浪動物最安心的家。另在南投的工業區中，一群外來的移工在異鄉打拚，經銷商因為有過相同的奮鬥背景，於是感同身受的準備免費飲料、美食陪移工聊天，讓他們有個溫暖的聚會落腳處。
此外，在台南古都觀光勝地，有投注站外掛著寫上「問路店」的大紅燈籠，經銷商細心講解地圖與交通、推薦在地美食。高雄經銷商則把客人當作好朋友般陪伴關心，讓到店裡的消費者愉悅自在地聊天，讓投注站不只是投注站。
看完影片內容，蔡國基也談到每次看都很感動，眼角總有點淚光，特別是不管客人有沒有買彩券都把投注站當成家，家才是最溫暖的，讓客戶有家的感覺，這不僅是公益彩券精神，彩券經銷商更將其發揮極致。台彩這部紀錄影片「美好的所在」也引用法國作家雨果所說：「善良是日子裡一顆稀有的珍珠，一個善良的人比一名偉人，更能讓世界變得美好」。蔡國其說，雖然公益彩券經銷商本身為弱勢族群，但秉持著善良熱心、鄰里互助的良善精神，在工作崗位上推己及人、發光發熱，讓投注站成為「美好的所在」，串聯台灣每個角落，也邀請大家一起感受在投注站發生的善良的美好時刻。