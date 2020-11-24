警政署稱關心參加秋鬥民眾 藍委：黑道也叫你出門小心點
警政署稱關心參加秋鬥民眾 藍委：黑道也叫你出門小心點
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-24 11:34:50
22日民眾上街反對含有萊克多巴胺的美豬進口，傳出有雲林的豬農出發前遭員警關切，對此警政署長陳家欽表示是出於善意，想了解有多少人會到現場。對此國民黨團總召林為洲諷刺道「這未免也太貼心了吧，總共5萬人上街，你每個都去善意提醒，讓我想到黑道恐嚇人，也都會說『你出門小心點，不要發生意外』。」
延續秋鬥號召萬人上凱道抗議的氣勢，國民黨團今（24）日持續杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告、並備質詢。但國民黨團不滿即便秋鬥上街人數5萬人，在活動結束後民進黨的態度反而變得更強硬。林為洲表示，在遊行前衛福部長陳時中態度有放軟，願意派員到美國視察豬肉飼養、屠宰廠，未料活動結束後，衛福部態度大轉彎，又說查廠不是必要程序，「國民黨執政的時候，進口美牛有查廠，現在要進口台灣人食用量是牛肉七倍的豬肉，說不查廠，邏輯、常識能通嗎？」林為洲進一步指出，民眾上街被員警關切、查水表，警政署竟然說是善意關心，林為洲諷刺「未免也太貼心」，他說「總共5萬人上街，你每個都要去善意提醒？我想到黑道恐嚇人的時候，也都會說『你出門小心點、開車注意安全、不要發生意外』，不就跟你一樣？」林抨擊民進黨的態度一樣傲慢，繼續用國家薪水養機要人員當網軍，除非蘇貞昌道歉，否則國民黨會持續杯葛。立委賴士葆則表示，蘇貞昌態度強硬，只會挑議題道歉，「他可以包庇愛將丁怡銘，一天替丁道歉3次，22日有好幾萬人上凱道，告訴蔡政府他們不吃萊豬，他一個道歉都不做，這就是雙標、霸道、顢頇。」