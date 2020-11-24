國民黨12度杯葛報告！民眾黨批藍綠修憲「打假球」
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-24 12:29:00｜update2020-11-24 14:23:16
行政院長蘇貞昌今（24）日上午前往立法院施政報告並備詢，但是再度遭到國民黨杯葛而無法上台報告。台灣民眾黨團抨擊民進黨、國民黨「一個願打、一個願挨」，讓議事停擺、法案卡關，質疑藍綠「修憲」打假球。
民眾黨立委張其祿、高虹安在立法院議場外舉行「修憲？到底誰在打假球！」記者會，民眾黨幹事長高虹安指著堆疊高高的法案關係文書指出，這些是9月18日立院開議到現在，累積的700多個關係文書，光宣讀就要3小時，但現在國民黨還在裡面持續杯葛。她指出，國民黨在議場內放人型立牌，只要排除就可以開會，民進黨立委卻在旁邊開心地餐敘，完全沒有要排除的意思，根本是「一個願打、一個願挨」。高虹安指出，原本說國慶結束就要成立修憲委員會，但是現在又說留待下會期再討論，這會期立院等於一事無成，「難道藍綠沒責任嗎？修憲到底是誰在打假球？」希望這樣的亂象能趕快停止，不然立院這個會期交出的成績單會是零分。
民眾團副總召張其祿指出，民眾黨從上會期最早倡議一憲二法、組成修憲委員會，但是修憲委員會到現在都沒召開過，也沒選出召集委員；民眾黨提出修憲第一哩路，就是修正公投法第23條，目的是降低公投複決程序，按照公投法修正後大選與公投脫鉤規定，若要下修公民權的修憲提案，必須在明(2021)年8月28日完成公民複決的程序，但是本會期立院空轉什麼都沒作，完成修憲後要再公告半年，明年8月28日根本無法完成。
張其祿呼籲藍綠不要打假球，杯葛議事什麼也不作，更不是側翼粉專所說民眾黨在杯葛。
國民黨今日第12度杯葛，立院院會報告事項要交付審查的議案累積約700案，引發其他政黨質疑造成議事空轉，國民黨團總召林為洲今日受訪表示，黨團已經做成決議，27日院會將開放處理報告事項，不過蘇貞昌若未道歉，仍無法上台施政報告。