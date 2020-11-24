怒控中方違反國際協議與義務 英國擬撤回派任香港法官
怒控中方違反國際協議與義務 英國擬撤回派任香港法官
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-24 11:51:54
香港國安法實施後，陸續有泛民人士被起訴或關押，引起歐美國家關注，其中英國 23 日就發布了《香港半年報告書》，指控「港版國安法」多次違反《中英聯合聲明》、損害香港司法獨立，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院的非常任法官。
綜合《路透社》等外媒報導，英國外交大臣拉布（ Dominic Raab ）在報告序文中表示，由於國安法的實施，香港局勢來到自主權移交後最令人關注的時期，國安法不但違反了 1984 年《中英聯合聲明》中載明的移交規定，甚至取消香港民選議員的資格，以作為對異議人士的報復。由於香港已不再有不受干擾的獨立司法，拉布聲稱，他已開始與英國最高法院院長韋彥德（ Lord Reed ）商討英國法官是否適合繼續在香港終審法院任職一事；在這之前，英方已向持有英國國民（海外）護照（ BNO ）的港人提供入籍途徑、暫停與香港的引渡協議，並反對把武器和敏感科技出口至香港。
對此香港特首林鄭月娥則表示，英國政府的報告將「雙重標準」發揮得淋漓盡致，既不負責任，有關指控也毫無根據，她和特區政府會繼續堅守原則，依法施政。報導也引述中國外交部駐港公署的「強烈憤慨」，警告英方趕緊清醒，別再做干預香港事務的古老殖民大夢。