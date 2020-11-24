台灣未加入RCEP衝擊 議員促盧秀燕向中央發聲
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-24 12:10:00
區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)日前完成簽署，台中市議員李中今(24)日透過總質詢，替台中機械、工具機等產業向請命，請盧秀燕市長積極向中央發聲，儘速提出因應對策，另外針對萊豬進口政策，也請利用行政院會，強烈表達地方反對的心聲。
李中表示，跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)在2016簽署、2018生效，中國與亞太14國在內的區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)在11月15日簽署，這兩個跨國家的區域貿易協定有個共同的特徵，那就是中華民國台灣都被排除在外，這給貿易立國的帶來相當大的衝擊。不是台灣的產品比不過人家，而是要被扣比較高的「關稅」，這除了讓台中許多廠商受到強烈的衝擊，之後更潛藏企業外移與失業率增加的危機，市府要未雨綢繆，透過積極召開公聽會，匯集產業的意見，儘速請中央政府正視產業整體競爭力退步的趨勢。李中說，中央政府在美國選舉前壓寶川普，不顧多數民眾反對，急著宣布要在明年1月1日進口含有萊克多巴安的豬肉；現在美國選舉已近尾聲，選前不管民進黨政府有私底下向川普承諾什麼，此刻都是重新做出政策改變的時機，建請市長利用行政院會等各種機會，把地方民眾的強烈反彈意見，向中央政府反應，讓中央政府做出正確的應對。