用愛為台灣注入暖流　全國5457家投注站破萬件美好事蹟

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根據台彩統計，5457家投注站已累積1萬1000件美好事蹟，其中包含3720件熱心公益的善事，如免費發送便當、白米給鄰里低收入家庭、捐款、擔任義工、幫助遊民等，也有2914家投注站成為鄰里間的服務小站，幫忙代收包裹與提供計程車叫車服務，還有2083位經銷商發現客人未兌領中獎彩券即離開，設法找到彩券主人並歸還的拾金不昧情操。
不僅如此，853家投注站成為年長者交誼互動的場所、505家投注站是社區中的臨時托育中心、436家致力推廣當地觀光導覽活動、279家舉辦社區共食或鄰里活動、179家熱心投入照顧流浪動物工作、31家關懷外籍移工與新住民等等。
台彩總經理蔡國基表示，公益彩券經銷商的熱情與無私奉獻令人感動，雖然每件事蹟看起來都不大，但許多小的善事集結在一起，累積起來就是一股安定社會的力量。公益的最終歸屬是予人快樂，是要讓更多的人了解公益並支持公益。
他更提到，台彩希望彩券經銷商在經營彩券本業之餘，也能秉持誠摯的關懷、換位思考的體貼，將投注站化身為各鄉鎮鄰里間的愛心小站，讓賣彩券不僅是賣一份希望，賣的也是一種人性的溫暖，讓消費者走進投注站不僅可以買到中獎的希望與樂趣，也能感受到人與人間最動人的情感連結。
蔡國基也強調，台彩期盼所有的彩券經銷商們一起發揮良善精神，隨時隨地做一件好事予人方便，將公益彩券的公益精神極大化，讓5457家投注站串聯成台灣社會上巨大的愛心基地。