邀約蔡英文電視辯論萊豬 江啟臣嗆：不要當選就忘了人民
邀約蔡英文電視辯論萊豬 江啟臣嗆：不要當選就忘了人民
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-24 12:07:01
國民黨主席江啟臣22日在秋鬥反萊豬遊行上，正式向總統蔡英文宣告，要針對萊豬進口議題進行一場政治辯論。而今天（24日）上午，國民黨文傳會也派員遞交邀請函。江啟臣今天上午在出席活動時也表示，呼籲蔡總統要接受，因為接受代表願意正視民意，「幾個月前，人民以817萬票讓你當選總統，不要當選就忘了人民，不要當選就把民意擺在一邊」。
江啟臣強調，今天上午已經委由文傳會主委王育敏，還有革實院的羅智強院長，以及幾位委員去送辯論的邀請函給蔡總統。「之前立法院黨團也邀請你到立法院做國情報告，那你也拒絕了，你們的民進黨黨團拒絕了，所以我們只好邀請你來辯論，直接面對民意。」江啟臣說，「幾個月前，人民以817萬票讓你當選總統，不要當選就忘了人民，不要當選就把民意擺在一邊」。現場記者也詢問，國民黨秘書長李乾龍今天上午在接受廣播媒體專訪時，表示若總統蔡英文不接受辯論，不排除再度號召民眾走上街頭。對此江啟臣也鄭重表示，針對萊豬這件事情，絕對是跟人民站在一起。「用什麼方式能夠拒絕萊豬進來，這個我想我們不會只侷限於任何一種方式，只要是民意堅決地阻擋有害人民健康的，國民黨就是跟人民站在一起，那我們也會想盡辦法。」江啟臣說，「包括我們的黨團也好，我們地方縣市長執政的縣市、議會黨團，都會全力共同來阻擋」。