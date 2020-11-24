東北季風居首功　澎湖地院速審速決走私大陸菸案

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東北季風居首功　澎湖地院速審速決走私大陸菸案

記者張茂雄/綜合報導

calendar_today2020-11-24 12:46:36

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▲澎湖地方法院宣判澎湖史上最大香菸走私案的謝德彬等4人處有期徒刑1年5月，徐堅等9人處有期徒刑6個月，扣案菸品共11,150箱（市價5億5千萬台幣）均沒收之。（圖／澎湖海巡隊提供）

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊於10月30日晚間查獲澎湖有史以來最大的走私香菸案件，澎湖地方法院24日宣判將謝德彬、王天河、曾松、楊東共同犯使大陸地區人民非法進入臺灣地區罪，各處有期徒刑1年5月，徐堅等9人共同輸入私菸，各處有期徒刑6個月，扣案菸品共11,150箱（市價5億5千萬台幣）均沒收之。

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據資深刑警表示，破案之最大功臣竟然是「東北季風」，這群大陸私梟因為無法澎湖東北季風狂吹，數度更改交貨地點，最後為了避風選擇澎湖鎖港附近海邊卸貨，而被澎湖3艘海巡艦艇成功緝拿到案。

▲據資深刑警表示，破案關鍵因澎湖東北季風狂吹，大陸私梟數度更改交貨地點，最後選擇澎湖鎖港附近海邊卸貨，而被3艘海巡艦艇成功緝拿到案。（圖／記者張塵攝，2020.11.24）
▲據資深刑警表示，破案關鍵因澎湖東北季風狂吹，大陸私梟數度更改交貨地點，最後選擇澎湖鎖港附近海邊卸貨，而被3艘海巡艦艇成功緝拿到案。（圖／記者張塵攝，2020.11.24）
判決書指出，謝德彬、王天河於民國109 年9 月17日上午10時許，分別接獲「蔡志立」、「陳老闆」指示，由王天河駕駛「銘霞號」船舶從福建省寧德市某港口出發，欲前往菲律賓馬尼拉載運貨物未果。王天河復經謝德彬及「陳老闆」指示，駕駛「銘霞號」於10月2 日到達越南CAILAM港，完成裝載菸品11,158箱後駕駛「銘霞號」，回到福建省東山島外海等候欲接運菸品之大陸籍船舶。

▲「浙台漁運625號」前往約定之海域與「銘霞號」會合，兩船因海象不佳致難以併靠，最後選擇在澎湖鎖港附近交貨。（圖／記者張塵攝，2020.11.24）
▲「浙台漁運625號」前往約定之海域與「銘霞號」會合，兩船因海象不佳致難以併靠，最後選擇在澎湖鎖港附近交貨。（圖／記者張塵攝，2020.11.24）
而曾松於10月28日接獲「老闆」指示，與楊東輪流駕駛「浙台漁運625號」自福建省寧德市某漁港出發，前往約定之海域與「銘霞號」會合。兩船會合後，因海象不佳致難以併靠，經「蔡志立」指示另覓適當地點會合；謝德彬等人明知大陸人民非經我國主管機關許可不得進入臺灣地區，且未經我國主管機關許可亦不得輸入私菸，竟分別駕駛「銘霞號」與「浙台漁運625號」駛入我國澎湖距虎井南約2 浬處之領海內，並自10月29日晚間11時許起，自「銘霞號」卸運菸品至「浙台漁運625號」，然因風浪過大二船又另覓適當地點會合，並於10月30日下午5 時許在鎖港東南約0.5 浬處海域，自「銘霞號」卸運上開菸品。

全案於10月30日晚間7 時許經第八（澎湖）海巡隊接獲通報前往查緝，而查扣「浙台漁運625號」船上菸品2,132 箱，「銘霞號」船上菸品共9,018 箱。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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