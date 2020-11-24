東北季風居首功　澎湖地院速審速決走私大陸菸案

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊於10月30日晚間查獲澎湖有史以來最大的走私香菸案件，澎湖地方法院24日宣判將謝德彬、王天河、曾松、楊東共同犯使大陸地區人民非法進入臺灣地區罪，各處有期徒刑1年5月，徐堅等9人共同輸入私菸，各處有期徒刑6個月，扣案菸品共11,150箱（市價5億5千萬台幣）均沒收之。

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據資深刑警表示，破案之最大功臣竟然是「東北季風」，這群大陸私梟因為無法澎湖東北季風狂吹，數度更改交貨地點，最後為了避風選擇澎湖鎖港附近海邊卸貨，而被澎湖3艘海巡艦艇成功緝拿到案。

▲據資深刑警表示，破案關鍵因澎湖東北季風狂吹，大陸私梟數度更改交貨地點，最後選擇澎湖鎖港附近海邊卸貨，而被3艘海巡艦艇成功緝拿到案。（圖／記者張塵攝，2020.11.24）

▲「浙台漁運625號」前往約定之海域與「銘霞號」會合，兩船因海象不佳致難以併靠，最後選擇在澎湖鎖港附近交貨。（圖／記者張塵攝，2020.11.24）

全案於10月30日晚間7 時許經第八（澎湖）海巡隊接獲通報前往查緝，而查扣「浙台漁運625號」船上菸品2,132 箱，「銘霞號」船上菸品共9,018 箱。