蘇貞昌稱質詢就是最好的辯論 江啟臣：急著取代蔡英文？
蘇貞昌稱質詢就是最好的辯論 江啟臣：急著取代蔡英文？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-24 12:34:00｜update2020-11-24 12:35:13
因應黨主席江啟臣在秋鬥反萊豬遊行上，正式向總統蔡英文提出萊豬辯論的邀請後，國民黨文傳會今天（24日）上午也正式向總統府方面遞函邀請。不過行政院長蘇貞昌今天接受媒體訪問時，被問到國民黨邀請總統蔡英文辯論一事，蘇貞昌直言「立法院的詢答就是最好的辯論」，對此江啟臣受訪時也反酸蘇貞昌「不要那麼急著取代蔡英文總統」。
國民黨立法院黨團，今天第12次杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告及質詢。蘇貞昌在受訪時表示，立法院的詢答就是最好的辯論，而且立法委員質詢行政院長，行政院長回答，這是憲法的職責運作。如果只有杯葛，讓立法院空轉，不行使職責，卻要另外搭台，其實人民並不樂見，也是本末倒置。而向總統蔡英文提出辯論的江啟臣，聽到蘇貞昌的說法也隨即作出回應。「他不要那麼急著取代蔡英文總統，他是院長，他不是總統，備詢也不是辯論。」江啟臣語帶酸意表示，「不要忘了蘇貞昌院長他當年在擔任民進黨黨主席的時候，曾經就服貿也提出辯論邀請，對當時的馬英九總統提出辯論的邀請，當時馬總統一口就答應了，後來是他自己改變主意又取消了」。