露鳥自拍入侵校園　盧秀燕：如屬實追查到底

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林祈烽說，他接獲家長匿名陳情指稱，在網路社群軟體上發現有男子在校園教室內裸露自拍的照片，照片的場景清楚照到教室內的陳設，還有學生的背包，家長懷疑自拍男子是不是入侵台中市的校園內自拍這些噁心猥褻的照片，其中一張照片甚至還可看到學童趴在桌上休息的畫面，實在讓家長們擔心害怕。
林祈烽表示，他接獲陳情十分震驚，初步比對照片，發現照片應該不是剪貼變造，而是實際在教室內拍的照片，顯然校園安全亮起大紅燈，這是一件很嚴重的事情；他特別把其中一個包包的照片放大，希望透過公開質詢，能讓更多家長或學童指認清楚，這位變態自拍的男子，是不是真的在台中市的校園教室內自拍？如果查證屬實，他要求市長和警察局要深入追查，一定要揪出這名變態自拍狂。
施志昌指出，台中裸拍從十大裸拍聖地到現在已經入侵校園，大家以為安全的校園已危機四伏，裸拍的男子不論是老師或是校外人士，相關單位都必須儘速徹查。
盧秀燕表示，此案經查如果確實發生在台中，市府一定嚴加追查，現代科技辦案能力相當強，希望該名男子不要心存僥倖，若妨礙校園安寧，將面臨國家刑責。
教育局楊振昇說表示，這是非常可惡的行為，如果有老師膽敢在校園內做此事，依法辦理、該解聘就解聘；如果是校外人士所為，他會通令各校要更加注意校園安全，將聯合警察局立即徹查，如經查屬實，必定移送法辦，校園絕不容許此事發生。請學校加強校園安全、提高人員巡查次數，也請老師加強學生自我保護意識與自我防衛知能，避免發生意外。
警察局長楊源明強調，將配合教育局的清查，尤其是該男子在哪裡貼文，這都是線索，警察都可以追查，請議員提供完整資料，警方一定全力偵辦。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110