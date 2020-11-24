被爆性騷擾女職員　「公視F4」男神主播氣炸開告

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吳國禎面對性騷擾指控，在臉書發聲：「本人吳國禎，已委請律師，就『公視台語台』內部，少數編造故事，惡意中傷，毀壞本人名譽的員工，提出誣告及妨礙名譽之告訴。也將對偏頗報導的惡質媒體，一併提告。我清清白白，從來沒有騷擾、傷害過任何人，認識我的朋友，都知道我的為人，遭此誣陷，是嚴重名譽傷害，我會戰鬥到底。」
公視昨（23）日聲明，對於吳國禎一案極為重視，9月收到女職員申訴書後，已依規定成立申訴處理委員會調查，依「工作場所性騷擾防治及懲戒辦法」規定，同一申訴之決議，申訴人及被申訴人各得申覆1次。由於被申訴人吳國禎提出申覆，將於近期召開申覆會議。由於一切尚在申覆程序中，不宜針對個案對外發言。
公視聲明：
針對台語台員工性騷擾申訴案，本會極為重視，已依規定成立申訴處理委員會調查審議，並持續處理中。本會為防治工作場所性騷擾行為，維護性別平等及人格尊嚴，依據「性別工作平等法」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，制定「工作場所性騷擾防治及懲戒辦法」。
申訴案處理程序如下：
一、本會於109年09月04日收到申訴書後，成立申訴處理委員會調查審議，由基金會與工會各指定代表擔任委員，同時邀請兩位外部專家提供專業諮詢。109年9月21日，召開申訴處理委員會，經過雙方當事人及證人分別到場詢答，委員會決議申訴成立。
二、被申訴人於109年10月22日收到決議通知，109年11月9日提出申覆，本會依規定成立申覆處理委員會處理。預定109年12月1日召開會議審理。
三、依本會「工作場所性騷擾防治及懲戒辦法」規定，同一申訴之決議，申訴人及被申訴人各得申覆一次。
目前本案由於被申訴人提出申覆，後續將依此辦法辦理，將於近期召開申覆會議。由於一切尚在申覆程序中，不宜針對個案對外發言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110