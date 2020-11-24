疫苗順利遠距商機跌？謝金河搬林百里一句話「看出智慧」
疫苗順利遠距商機跌？謝金河搬林百里一句話「看出智慧」
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-24 13:24:29
多支新冠疫苗研發進展順利，使美股近來走高，台股也一度挑戰14000點。只是疫苗捎來好消息的同時，有關遠距商機的股價卻走跌。為此，財信傳媒董事長謝金河今（24）日po文，以廣達董事長林百里日前說「人類的宅性回不去了」，表示即便疫情過去，但生活與消費習慣已經改變，「一句話就可以看見企業家的智慧」。
財信傳媒董事長謝金河日po文，表示近來疫苗的研發見到曙光，先是輝瑞製藥與德國Biontech合作研發的疫苗宣布有九成的療效，接著Moderna也宣布自行研發的疫苗也有九成療效，且不必像輝瑞公司的疫苗必須保存在攝氏零下70度。另外，英國Astranzeneca同樣宣布與牛津大學合作的疫苗也有好消息。謝金河表示，疫苗傳出好消息，美國道瓊工業指數一度上漲1610點，但疫情中的居家辦公，還有視訊會議的Zoom，視訊健身的Peloton等股價都瞬間暴跌兩成。但這個他想起廣達董事長林百里日前才說了充滿智慧的話：「人類的宅性回不去了！」這話充滿哲學與想像空間。
謝金河進一步指出，林百里的意思是，即便疫情過去，但人們透過視訊會議，線上學習或購物帶來的方便性及為企業帶來的成本下降，這是一個趨勢，恐怕回不去了。也就是說，也許疫情過去，全球會興起旅遊的逛熱，但新經濟的熱度可能不會改變，大家上網開會、購物、學習，不會因為疫情结束而改變。他認為，林百里平常話不多，但每次講話都隱含大道理，不只林百里，童子賢也被謝金河點名，他認為童也看到電動車未來前景。強調企業家平時不一定要多話，但關鍵時刻的一兩句話就可以看到老闆經營的底藴。