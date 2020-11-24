北市府砸2億救觀光！來台北旅遊就補助1000元住宿費
北市府砸2億救觀光！來台北旅遊就補助1000元住宿費
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-24 14:03:18
受到新冠肺炎疫情影響，2020年來，台北市的觀光產業面臨景氣寒通，由於北市旅館主要客群為外國旅客，在國境封鎖情況下，旅館業儼然已成重災區。而為了促使外縣市民眾來台北觀光旅遊，台北市政府今天宣布，針對旅行團以及自由行來台北遊玩的民眾，將各開放10萬個名額，補助每人1000元住宿費，希望能藉此帶動外縣市民眾來台北旅遊。
因應疫情，今年7月中，台北市就推出「台北go了沒」兩波安心旅遊補助方案，共計補助3萬名團客。而補助活動結束後，北市府方面也再加碼，補助團體旅客十萬名，自12月1日開始每人補助1,000元住宿費；自由行旅客則是從12月24日開始，同樣是10萬名，每人補助1,000元住宿費，補助期程到110年3月7日台北燈節結束。台北市長柯文哲在記者會上表示，北市主要觀光客群為國外旅客，過去外國觀光客來台灣，有92%會在台北過夜，如今外籍旅客大量減少，北市觀光業也遭受嚴重衝擊。既然疫情看不到盡頭，日子一樣要過，北市府決定祭出第二波振興觀光補助，這次規模更大、人數更多，希望有效推廣振興，陪伴北市旅館業、商圈、旅行業、夜市共度難關。
而針對補助的詳細內容，北市府方面也做出說明：自由行補助的部分，只要是台灣民眾就可以申請。民眾可提前於12月20日起，將身分證或健保卡等資料上傳至活動官網，於平日（周日至周四）入住本市合作旅宿，每房每晚就可以折抵 1000 元，每一身分證字號限使用1次。而針對團體遊客的部分，北市府方面表示，為了鼓勵旅遊業者包裝臺北二天一夜以上旅遊行程，行程必須滿足「入住北市合法旅宿業、於台北市內用一餐、每日至少需造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點」等條件，預計補助10萬名團客每人1000元住宿補助。