身為頑固台獨分子有它很合理！陳柏惟力推「台灣獨曆」
身為頑固台獨分子有它很合理！陳柏惟力推「台灣獨曆」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-24 15:18:57
基進黨立委陳柏惟今天（24日）在臉書開心PO出手拿最新一年「台灣獨曆2021」的照片，台灣獨曆由前衛出版社發行，結合日曆與台灣歷史，以期讓台灣人了解更多不知道的台灣史，陳柏惟幽默表示：「身為頑固台獨份子，擁有台灣獨曆也是很正常的。」
幽默歸幽默，陳柏惟還是很正經地表示：「分享給各位，幾個在我人生中很重要的日子。第一個是1124，衝擊了很多人的命運，包括我，這一日的歷史上的今天，也格外有意義。」2018年11月24日，陳柏惟挑戰高雄市議員落選，因此這天對他來說難以從記憶中抹去；而歷史上的這一天，1978年11月24日是「黨外人士助選團成立日」，當時眾多黨外人士投入立委選舉，故立委黃信介決定成立黨外人士助選團，以幫助有志之士。
陳柏惟接著列舉他人生中的重要日子，「另一個是0710，是我的生日，謝謝媽媽，妳辛苦了。再來是0805，我在這天正式宣布參選立委，承載了很多人的擔心與祝福。以及0111，承擔責任的開始。」
最後他還不忘幫忙出版社宣傳，附上訂購資訊連結，並不改風趣地Hashtag要大家「一起頑固起來」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼