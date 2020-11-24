孔劉、朴寶劍合體拍雜誌　開賣3小時搶光光

由孔劉、朴寶劍主演的電影《永生戰》（Seobok）斥資超過台幣4億打造，在朴寶劍入伍前，2位主角合體為電影宣傳，為韓國電影雜誌《CINE21》拍攝封面，近日照片一公開，他們穿著西裝，高大帥氣的模樣立刻引發轟動、粉絲立即瘋搶，在雜誌開賣3小時，各個通路銷售一空，狀況相當難得。 我是廣告 請繼續往下閱讀 孔劉、朴寶劍接受訪問時，都透露了這部片的困難處，朴寶劍說：「第一次看劇本的時候很苦惱，導演說『永生人』雖然多少能理解感情，但並不是透過直接表現，所以只能用眼神或細微的顫抖來詮釋，跟我過往的作品很不一樣。」孔劉說：「《永生戰》比我想象中的還要難，電影關於人類面對死亡與人生的描述，讓我對於台詞和表演都更加慎重。」《永生戰》描述面臨生死關頭的前特務孔劉，為了活下去，接下國家最高層級的機密任務，將握有未知能力、足以毀滅世界的「永生人」朴寶劍轉移到安全之地，過程中除了遭到指派任務長官的全力獵殺，還要躲避來自各方勢力的猛烈追擊，在逃亡的旅途中，除了驚心動魄、飛車追逐的動作場面讓人熱血沸騰外，一個命不長久的特務，與看不到生命盡頭的永生人將會擦出怎樣火花、產生什麼樣的羈絆令影迷期待。電影將於12月在台上映。▲▼《永生戰》12月上映。（圖／CATCHPLAY）