新北推動惜食減廢　一年減少313公噸

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新北推動惜食減廢　一年減少313公噸

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-11-24 14:26:32

環保局副局長張旭彰
▲張旭彰表示，環保局以源頭減量、環保宣導和惜食作為等指標對業者進行評鑑。(圖/記者康子仁攝)
新北市為推廣「惜食減廢」，環保局以源頭減量等指標對業者評鑑，今年也增加王品、瓦城和三商餐飲等大型餐飲連鎖集團今年統計受評店家廢棄物減量達313公噸，減量率逾18%，為肯定各企業努力，環保局24日舉辦頒獎典禮，感謝業者的付出。
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「109年新北市綠色循環商店暨環境維護優良頒獎典禮」，由環保局副局長張旭彰頒獎給169間「綠色循環商店」及31間「環境維護優良商家」，和業者攜手共創永續新北。
張旭彰表示，環保局以源頭減量、環保宣導和惜食作為等指標對業者進行評鑑，來推廣落實企業限塑、減少一次性餐具使用和惜食減量等作為，並要求業者透過系統管理將廢棄物減量納入標準化流程中，統計整體受評店家廢棄物減量成果達313公噸，減量率逾18%。

新北環保局今年也邀請王品、瓦城及三商餐飲等大型連鎖餐飲集團加入，針對傑出企業授獎，肯定業者落實廢棄物減量作為，也鼓勵業者善盡社會責任，朝減量永續目標邁進，帶領民眾於消費行為中共同實踐環保生活。

經新北市政府積極推動，今年度綠色循環商店所評鑑「連鎖速食業」、「零售量販業」、「超級市場」及「大型連鎖餐飲」共有169間門市獲得星級獎項殊榮，其中各業別成績最佳的店家亦額外獲得「環保尖兵獎」肯定。

團體成績方面，三商餐飲、麥當勞、大潤發、以及頂好等企業在同業中脫穎而出獲得「企業形象獎」；「惜食減量傑出獎」、「源頭減量傑出獎」及「環保宣導傑出獎」3項指標最傑出店家，則分別頒予欣葉小聚環球店、家樂福淡新店及麥當勞中和連城店。
環保局表示，「企業形象獎」得主中，三商餐飲股份有限公司從106年起即與食物銀行合作，將剩食（即期食品或醜蔬果）透過回收分類之處理程序，轉化為「盛食」提供有需求民眾取用，以減少食物的浪費，同時達到節能減碳之環保目標。
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