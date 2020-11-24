新北推動惜食減廢　一年減少313公噸

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張旭彰表示，環保局以源頭減量、環保宣導和惜食作為等指標對業者進行評鑑，來推廣落實企業限塑、減少一次性餐具使用和惜食減量等作為，並要求業者透過系統管理將廢棄物減量納入標準化流程中，統計整體受評店家廢棄物減量成果達313公噸，減量率逾18%。
新北環保局今年也邀請王品、瓦城及三商餐飲等大型連鎖餐飲集團加入，針對傑出企業授獎，肯定業者落實廢棄物減量作為，也鼓勵業者善盡社會責任，朝減量永續目標邁進，帶領民眾於消費行為中共同實踐環保生活。
經新北市政府積極推動，今年度綠色循環商店所評鑑「連鎖速食業」、「零售量販業」、「超級市場」及「大型連鎖餐飲」共有169間門市獲得星級獎項殊榮，其中各業別成績最佳的店家亦額外獲得「環保尖兵獎」肯定。
團體成績方面，三商餐飲、麥當勞、大潤發、以及頂好等企業在同業中脫穎而出獲得「企業形象獎」；「惜食減量傑出獎」、「源頭減量傑出獎」及「環保宣導傑出獎」3項指標最傑出店家，則分別頒予欣葉小聚環球店、家樂福淡新店及麥當勞中和連城店。
環保局表示，「企業形象獎」得主中，三商餐飲股份有限公司從106年起即與食物銀行合作，將剩食（即期食品或醜蔬果）透過回收分類之處理程序，轉化為「盛食」提供有需求民眾取用，以減少食物的浪費，同時達到節能減碳之環保目標。