基隆成家「鈔」輕鬆　薪水三分之一付房貸　維持好生活

首購族薪資沒調升，雙北寸土寸金，土地一塊難求，建商在高土地成本與高工資影響下，建造成本漲了20%，自然房價逐漸被堆疊而上，租隊友就算想為自己存一間房，卻也無法負荷高房價，成家之路看似難上加難。專家建議，首購族若購屋資金有限，卻又不想為房東繳房貸，想擺脫租屋，目前低利時代正是大好機會，房貸負擔真的輕鬆許多，建議選擇交通便捷的區域，換取低負擔的房貸與更大生活空間，以大台北來說，最後親民價格落的機會就在基隆，目前區域均價1-2字頭仍有機會。

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▲大台北來說，最後親民價格落的機會就在基隆，目前區域均價1-2字頭仍有機會。（圖／資料照片）

× ▲大台北來說，最後親民價格落的機會就在基隆，目前區域均價1-2字頭仍有機會。（圖／資料照片）

台62線加持 30分鐘到台北

基隆不單有親民房價，交通是首購族願意下手的最大優勢，台北客移居基隆，在其中7個行政區域中，最青睞信義區，交通便捷透過台62線快速道路快速接軌國道1號與國道3號，往返雙北其他區域，最快30分鐘內就可以抵達台北東區、市政府、內科，且往返雙北市中心的公車很多，就算首購族沒有購車打算，搭乘客運公車都很方便。





基隆捷運計畫 房價漲福有亮點





除了既有道路，帶來的便利性，基隆輕軌計畫確定升級為中運量的「基隆捷運計畫」將與文湖線、板南線、民汐線串聯而上，預計每小時將疏散破萬通勤人潮，終點站採地下化延伸銜接南港車站，更會將大台北首都圈產業廊帶延伸到基隆市港，讓基隆人對房價行情樂觀其成，現在搶在房價低檔入手，待軌道交通到位後，勢必再享一波漲幅。



▲基隆是大台北目前房價基期仍低的區域，若不要堅持台北市門牌，的確可透過便捷的道路系統，換取最大舒適生活空間。（圖／資料照片）

× ▲基隆是大台北目前房價基期仍低的區域，若不要堅持台北市門牌，的確可透過便捷的道路系統，換取最大舒適生活空間。（圖／資料照片）

羽量級成家低自備 租不如買





今年在疫情影響，房貸利率史上破新低，以基隆來說，不少租客評估房貸月繳金與月租金不相上下，甚至在銀行前3年寬限期幫助下，繳納的金額不到薪水的1/3，負擔鈔輕鬆，勾起大批首購族棄租轉買，是今年市場上首購產品熱銷的原因之一，當然疫情影響下，更多建案重視建材與標配，推出與防疫相關規劃，自住客也更希望擁有一處相對安全的生活空間，所以選擇直接購屋。

▲基隆捷運計畫，房價漲福有亮點。（圖／資料照片）

× ▲基隆捷運計畫，房價漲福有亮點。（圖／資料照片）

專家建議，基隆是大台北目前房價基期仍低的區域，若不要堅持台北市門牌，的確可透過便捷的道路系統，換取最大舒適生活空間，不用負擔高購屋金額，為了一塊台北市燙金門牌擠進鳥籠，過著蝸居生活，基隆環境臨海，被群山包圍，擁有高綠覆率環境，生活環境較市區更為幽靜，房價卻與雙北若差很大，受薪階段的首購族，若想要成家又不想影響原本生活品質，基隆是好選擇，若建案提供低自備成家方案，可借助建商的讓利，先求有未來再求好，也是成家的好選擇。



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