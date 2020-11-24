中高齡創業失敗重拾信心　朴子就業中心協助穩定就業

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中高齡創業失敗重拾信心　朴子就業中心協助穩定就業

記者陳惲朋、任禮清/嘉義縣報導

calendar_today2020-11-24 15:00:00

朴子就業中心助中年失業穩定工作
▲曾經創業績效風光卻面臨中年失業的求職者獲得朴子就業中心運用就促工具協助穩定就業。（圖／朴子就業中心提供）
朴子就業中心運用就業促進獎助及適應方案，順利推介54歲中高齡失業的阿民重返職場穩定就業，阿民經歷中年失業求職難尋，在外展就服人員的鼓勵、諮詢輔導下，放下曾與人合夥開店當老闆的身段，重新回到年少時第一份工作的汽車檢驗工作，他了解再次獲得工作的不容易，用細心、專業的態度工作，讓汽車檢驗廠丁老闆刮目相看極力稱許。
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嘉義民雄人54歲中年失業的阿民，曾與人合夥開店當老闆，3年前好景不常卻在面臨關店失業的窘況，幾次在嘉義山、海區尋找工作沒下文，所幸遇到朴子就業中心外展就業服務人員協助，重新找回年輕時工作的信心與動力，在不計較往返的路程距離，運用了勞動部「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」就促工具推介，成功錄取位於嘉朴公路旁一家汽車檢驗廠，順利重返職場穩定就業。

▲曾經創業當老闆卻中年失業的阿民重回職場工作更加細心找回自信。（圖／朴子就業中心提供）
▲曾經創業當老闆卻中年失業的阿民重回職場工作更加細心找回自信。（圖／朴子就業中心提供）

朴子就業中心表示，阿民出社會第一份工作，是以在校所學選在嘉義市某汽車檢驗廠工作，後來轉行擔任銷售人員，他一直有開店當老闆的夢想，當時知道人都有購屋需求，因此找上合夥人進入房仲業，從員工當到老闆的心態上略顯不同，除了做出業績增加公司收入，更想累積個人服務的好口碑，所以會幫客戶多想一點，曾經期盼會有一片榮景，卻因景氣逐漸不好，房仲業越來越不好做的情形下，因此當老闆的夢想就此打住。

阿民面對人生中低潮之際，他原本在鄰近的民雄、頭橋工業區等地尋找工作，但每次投遞履歷後都石沉大海，面臨急需工作與小孩就讀大學學費、生活費雙重壓力下，因緣巧合遇到朴子就業中心外展人員任先生等人幫忙，經了解後，他也不排斥對離家路程較遠的工作，對於車子有一定的了解及認知，因此推介至朴子某間汽車檢驗廠擔任檢驗員的工作，並運用勞動部就促工具「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」，使他能回到熟悉的車輛檢驗的環境。

汽車檢驗廠丁老闆提到阿民頗為讚許，對先前他從事過車輛檢驗的經驗，工作內容再熟悉不過，加上適應良好，本擔心他年紀較長，從民雄到朴子工作太遠，體能較無法負荷，但未曾聽他喊累，並且很快就上手，工作也很細心，認為他工作經驗與態度值得中年失業者借鏡。 

朴子就業中心主任吳明軒表示，勞動部為了協助弱勢失業勞工就業，制訂了許多措施及辦法、像是「職場學習再適應計畫」、「雇用獎助措施」等，並在今年6月中旬推出「安穩僱用計畫」，盼能藉此鼓勵事業單位，聘用中高齡並協助其就業，歡迎有就業需求的民眾可至各地就業中心洽詢。

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