中高齡創業失敗重拾信心　朴子就業中心協助穩定就業

我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義民雄人54歲中年失業的阿民，曾與人合夥開店當老闆，3年前好景不常卻在面臨關店失業的窘況，幾次在嘉義山、海區尋找工作沒下文，所幸遇到朴子就業中心外展就業服務人員協助，重新找回年輕時工作的信心與動力，在不計較往返的路程距離，運用了勞動部「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」就促工具推介，成功錄取位於嘉朴公路旁一家汽車檢驗廠，順利重返職場穩定就業。

▲曾經創業當老闆卻中年失業的阿民重回職場工作更加細心找回自信。（圖／朴子就業中心提供）

朴子就業中心表示，阿民出社會第一份工作，是以在校所學選在嘉義市某汽車檢驗廠工作，後來轉行擔任銷售人員，他一直有開店當老闆的夢想，當時知道人都有購屋需求，因此找上合夥人進入房仲業，從員工當到老闆的心態上略顯不同，除了做出業績增加公司收入，更想累積個人服務的好口碑，所以會幫客戶多想一點，曾經期盼會有一片榮景，卻因景氣逐漸不好，房仲業越來越不好做的情形下，因此當老闆的夢想就此打住。





阿民面對人生中低潮之際，他原本在鄰近的民雄、頭橋工業區等地尋找工作，但每次投遞履歷後都石沉大海，面臨急需工作與小孩就讀大學學費、生活費雙重壓力下，因緣巧合遇到朴子就業中心外展人員任先生等人幫忙，經了解後，他也不排斥對離家路程較遠的工作，對於車子有一定的了解及認知，因此推介至朴子某間汽車檢驗廠擔任檢驗員的工作，並運用勞動部就促工具「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」，使他能回到熟悉的車輛檢驗的環境。





汽車檢驗廠丁老闆提到阿民頗為讚許，對先前他從事過車輛檢驗的經驗，工作內容再熟悉不過，加上適應良好，本擔心他年紀較長，從民雄到朴子工作太遠，體能較無法負荷，但未曾聽他喊累，並且很快就上手，工作也很細心，認為他工作經驗與態度值得中年失業者借鏡。

朴子就業中心主任吳明軒表示，勞動部為了協助弱勢失業勞工就業，制訂了許多措施及辦法、像是「職場學習再適應計畫」、「雇用獎助措施」等，並在今年6月中旬推出「安穩僱用計畫」，盼能藉此鼓勵事業單位，聘用中高齡並協助其就業，歡迎有就業需求的民眾可至各地就業中心洽詢。