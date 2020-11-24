川普拚卸任前破冰？美副國務卿擬12月訪韓 聚焦核談判
川普拚卸任前破冰？美副國務卿擬12月訪韓 聚焦核談判
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-24 14:32:19
美國總務署稍早承認拜登於本屆美國大選勝出，後續將與川普政府進行交接，雖然留在白宮的日子只剩 2 個多月，但川普並未就此停擺，接連派官員出訪他國。南韓媒體稱，川普政府擬於 12 月派遣副國務卿、北韓政策特別代表史蒂芬畢根（ Stephen Biegun ）赴南韓等亞洲國家，藉此向北韓提議，是否能為陷入僵局的朝美談判尋求突破。
根據《韓聯社》報導引述華府消息人士透露，川普政府擬於 12 月派遣史蒂芬畢根出訪亞洲，美國國務院對北韓政策副代表黃之瀚（ Alex Wong ）也將隨行。由於川普的任期將在明年 1 月 20 日結束，分析指出，川普此舉也許是希望在卸任前，再於外交成績單上畫一筆，為延宕已久的朝美核談判破冰，但北韓未必會有所回應。過去每逢白宮有新團隊進駐，北韓常會進行核測試，或發射遠程導彈；至於拜登上任後是否改變對北韓的態度、戰略也頗受外界關注。報導並指出，此行將是畢根作為北韓政策特別代表最後一次訪韓，他於 2018 年 8 月被指派為北韓政策特別代表後，掌管美國與北韓的談判工作，並於 2019 年 12 月升任國務院副國務卿。今年 7 月畢根也曾出訪南韓，當時外界也曾好奇是否有機會藉著親赴朝鮮半島而重啟與北韓的對談，可惜最後仍沒有結果。