流感疫苗使用率破9成！莊人祥：剩30萬劑可打到12月中

就怕新冠肺炎疫情和流感疊加效應，不少符合公費施打流感疫苗的民眾，在今年出現搶打的狀況，根據疾病管制署發言人莊人祥今（24）天表示，今(109)年度公費流感疫苗整體使用率已經超過9成，也呼籲符合公費接種資格的對象，要先洽詢合約院所，確認有疫苗後儘速完成接種。

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根據疾管署的統計，截至11月23日我國公費流感疫苗接種數超過560.6萬劑，使用率達92.9%。其中65歲以上長者接種數約185.3萬，接種率49.8%，接近目標接種率(52.5%)；學齡前幼兒接種數約52.1萬，接種率45.7%，達目標接種率(55.5%)8成。

先前因為疫苗搶打，暫緩50至64歲無高風險慢性病成人的公費流感疫苗接種，莊人祥也提到，自12月1日起，這些緩打民眾也可以重新恢復接種，同樣可以在接種前，先到各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通網站查詢，確認有疫苗後再前往接種。

根據疾管署監測資料顯示，上週(11月15日至11月21日)國內類流感門急診就診共39676人次，較前一週略升1.3%，整體疫情緩升，但低於去年同期(2019年第47週72,428人次)；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4週上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期。依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數較前一週略增，目前仍處高點。