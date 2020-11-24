林口A9房價坐4望5　2020最後機會快搶買

疫情影響下，熱錢回流，各國央行祭出低率救市，順勢將熱錢帶往房地產，光是流入台股與房地產的資金就破兆，加上剛性需求旺，台灣各地買氣熱。以雙北來看，中古屋相較於預售或新成屋並無價格優勢，消費者認為花費差不多金額購屋，寧可著眼重劃區找房，擁有全新街廓與生活質感，再者區域若具備軌道交通優勢，會是最後成交關鍵。

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林口綠覆率高，棋盤市街廓整齊，採低密度開發，擁有美式宜居環境，腹地內有國際三井Outlet、昕境廣場、環球購物、家樂福四大商圈，還有威秀與國賓雙影城。綠地休憩空間有多達30座大小公園，國民運動中心也進駐，最吸引台北客移居林口的優勢，就是豐富到位的國際教育學區，除了AAIA新北美國大學、美國伯大尼、美國學校外，以及康橋國際學校-林口校區，環境媲美天母，有小天母之稱，但優越於天母的是擁有機場捷運線優勢，房價尚屬親民，均價3~4字頭，吸引許多台北客捨棄舊公寓移居林口。



▲影城商圈到位，國際學區資源讀書免出國。（圖／資料照片）

國際媒體園區+工一產專園區 2024親眼見證A9漲幅





既有商圈機能讓林口成為新北最宜居城市，2020年的林口，湧現的利多不間斷，最大亮點就是建設經費高達240億金額的「台灣坎城」國際媒體園區計畫，就緊鄰在 A9站。8年前啟動第一期計畫，民視已經進駐，未來計畫重點將是東森、三立總部的進駐，東森集團投入100億規劃東森全球總部文創展演中心，A9將成為最多媒體集團與菁英群聚的影視重鎮，將再創造1.5萬就業人口，為了滿足龐大生活機能需求，三井Outlet第二期計劃預計要擴大商場版圖，啟用後將再招商90家商舖，預計媒體園區計畫與三井Outlet第二期將於2024年啟用，將創造更龐大的商機。



▲豐富到位的國際教育學區，有小天母之稱。（圖／資料照片）

此外，緊鄰A9站的還有「工一市地重劃」，面積108公頃進入整合階段，將於2022年展開招商，引進高科技、綠能、文創、醫療等產業進駐，重劃內擁有機場捷運系統、桃園國際航空城等區位優勢，是未來新北科技產業重心，也將再創造更多居住需求。



▲未來2024年國際媒體園區到位後，在龐大就業人口支持下，房價勢必有機會站上5字頭。（圖／資料照片）

2024林口建設元年 4年後享受補漲利多

房市專家分析，林口房價分為前中後三段，重劃區之首的前段A9站，散步就到機捷，房價站上最高點，均價3字頭尾數突破4字頭，是首購通勤族首選，中段以家樂福商圈為核心，機能核心都位於此，是許多新婚家庭首選，房價合理3字頭，也趨近於4，尾段由於距離捷運稍遠，房價落在33-35 萬之間，整體來說前段A9站，行情最受看好，未來2024年國際媒體園區到位後，在龐大就業人口支持下，房價勢必有機會站上5字頭，目前距離2024年還有一點補漲醞釀的時間，大家不妨把握低利率進場林口購屋，只要A9站有好物件，價格合理，絕對要把握購買，2024才能享受最大增值空間。



2020房產新勢力：www.starfbs.com