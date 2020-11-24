愛犬被鱷魚咬住！主人大爆青筋掰開鱷魚嘴：放開我的狗！

救下狗狗後，一人一狗也立即去看了醫生，主人的手有被鱷魚大力地咬了幾口，醫生便替他注射破傷風以免後患；而這次的被害者狗狗，肚子上有很多被咬傷的痕跡，所幸後續復原情況良好，並沒有造成很嚴重的影響。如此英勇的事蹟也引得美國電視CNN的採訪，網友們紛紛回覆：「雖然是隻鱷魚寶寶，但鱷魚寶寶的咬力也足以咬斷他一根手指頭！」、「哇他能一邊保住自己的雪茄一邊開鱷魚嘴！好猛！」、「74歲耶！！也太勇！」、「佛羅里達州真是什麼事都能發生！」。（編輯：李惠婷）
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文/寵毛網
2020-11-24 22:00:00
救下狗狗後，一人一狗也立即去看了醫生，主人的手有被鱷魚大力地咬了幾口，醫生便替他注射破傷風以免後患；而這次的被害者狗狗，肚子上有很多被咬傷的痕跡，所幸後續復原情況良好，並沒有造成很嚴重的影響。如此英勇的事蹟也引得美國電視CNN的採訪，網友們紛紛回覆：「雖然是隻鱷魚寶寶，但鱷魚寶寶的咬力也足以咬斷他一根手指頭！」、「哇他能一邊保住自己的雪茄一邊開鱷魚嘴！好猛！」、「74歲耶！！也太勇！」、「佛羅里達州真是什麼事都能發生！」。（編輯：李惠婷）
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