愛犬被鱷魚咬住！主人大爆青筋掰開鱷魚嘴：放開我的狗！

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▲見到自家狗狗被鱷魚拖進池塘，主人不顧自身危險進水池救狗（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

× ▲見到自家狗狗被鱷魚拖進池塘，主人不顧自身危險進水池救狗（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

▲在水中盲摸，找到鱷魚蹤影後立即將狗狗和鱷魚一起抓離水面（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

× ▲在水中盲摸，找到鱷魚蹤影後立即將狗狗和鱷魚一起抓離水面（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

這名飼主叫Richard Wilbanks，今天74歲，原本正帶著三個月大的狗狗Gunner悠閒漫步於池塘邊，直到一隻鱷魚突然竄出，咬住狗狗將牠拖下水面。飼主說：「鱷魚突然從水裡竄了出來，速度跟導彈一樣快，我從來不知道他們能那麼迅速！」隨後主人想都沒想，下意識地跳進水中救狗。主人後續說明，其實跟小鱷魚搏鬥並不困難，但麻煩的是要對抗牠巨大的咬合能力，掰開鱷魚嘴讓狗狗逃脫的當下，實在耗費他很大的力氣。

▲耗費全身的力氣掰開鱷魚嘴，讓狗狗得以存活（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

× ▲耗費全身的力氣掰開鱷魚嘴，讓狗狗得以存活（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

▲從鱷魚嘴逃生的就是這隻狗狗！（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

× ▲從鱷魚嘴逃生的就是這隻狗狗！（圖／Youtube＠ABC7 News Bay Area）

救下狗狗後，一人一狗也立即去看了醫生，主人的手有被鱷魚大力地咬了幾口，醫生便替他注射破傷風以免後患；而這次的被害者狗狗，肚子上有很多被咬傷的痕跡，所幸後續復原情況良好，並沒有造成很嚴重的影響。如此英勇的事蹟也引得美國電視CNN的採訪，網友們紛紛回覆：「雖然是隻鱷魚寶寶，但鱷魚寶寶的咬力也足以咬斷他一根手指頭！」、「哇他能一邊保住自己的雪茄一邊開鱷魚嘴！好猛！」、「74歲耶！！也太勇！」、「佛羅里達州真是什麼事都能發生！」。（編輯：李惠婷）





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