明年Q1打新冠疫苗？COVAX供台至少460萬劑
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-24 15:01:56｜update2020-11-24 15:03:53
新冠肺炎疫情持續升溫，不僅韓國連日確診破300例，香港也出現近月新高確診個案數，截至昨（23）日，全球累計超過5834萬確診，為了防堵疫情，疫苗採購成了各國眼下相當重要的環節，中央流行疫情指揮中心，也不斷透過COVAX與各國疫苗廠等管道，希望儘早取得新冠疫苗。
指揮中心發言人莊人祥提到，國際投資的部分，目前COVAX有三家疫苗廠，其中一間以均價售給各國，另兩家廠商將依各國經濟、人口狀況決定售價，目前確定的是COVAX將賣給各國10%到50%的人口劑量。根據莊人祥的說法估算，以每國可買到10%到50%人口量估算，每人兩劑，台灣最多可以購得460萬劑到2300萬劑左右，且以新台幣24號午盤匯價約28.5估算，每劑10.5美元訂金的疫苗，換算台幣大約要將近300元，但實際買到的價格，還要待最終疫苗出爐後的售價來估算。
至於新冠疫苗買到後，國人最快什麼時候打到，莊人祥表示，保守推算是明年中，除非明年第一季COVAX真的有照他們的承諾，可以提供疫苗的話，最快就是明年第一季可以施打。
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