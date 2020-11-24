明年Q1打新冠疫苗？COVAX供台至少460萬劑

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

明年Q1打新冠疫苗？COVAX供台至少460萬劑

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-24 15:01:56｜update2020-11-24 15:03:53

疫苗
▲指揮中心發言人莊人祥表示，最快明年Q1可以打新冠疫苗，目前確定COVAX供台至少460萬劑。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情持續升溫，不僅韓國連日確診破300例，香港也出現近月新高確診個案數，截至昨（23）日，全球累計超過5834萬確診，為了防堵疫情，疫苗採購成了各國眼下相當重要的環節，中央流行疫情指揮中心，也不斷透過COVAX與各國疫苗廠等管道，希望儘早取得新冠疫苗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心發言人莊人祥提到，國際投資的部分，目前COVAX有三家疫苗廠，其中一間以均價售給各國，另兩家廠商將依各國經濟、人口狀況決定售價，目前確定的是COVAX將賣給各國10%到50%的人口劑量。
根據莊人祥的說法估算，以每國可買到10%到50%人口量估算，每人兩劑，台灣最多可以購得460萬劑到2300萬劑左右，且以新台幣24號午盤匯價約28.5估算，每劑10.5美元訂金的疫苗，換算台幣大約要將近300元，但實際買到的價格，還要待最終疫苗出爐後的售價來估算。

至於新冠疫苗買到後，國人最快什麼時候打到，莊人祥表示，保守推算是明年中，除非明年第一季COVAX真的有照他們的承諾，可以提供疫苗的話，最快就是明年第一季可以施打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀