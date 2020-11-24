議員批台中文資修復牛步　市府：持續維護文化

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鄭功進也強調，調出的書面資料顯示，去年的七月，在府內跨局處的協調會中，勞工局就提出了可試行保溫計畫，以試營運的方式，逐步進行該場域的活化：也在去年十一月在市議會的強烈要求下，加開的地方座談會上，得到漫畫工會表示規劃為漫畫教室可行，新聞局甚至提出了租書功能的想像，一年過去，勞工局不僅零進度，明年度更是零預算，地方都強烈質疑，市府根本都在畫大餅，保溫計畫不該淪為紙上談兵。
楊典忠指出，台中市文化資產修復工程一拖再拖、能不能順利委外營運，是經常遇到的問題，他整理台中市文化資產修復與營運牛步化的案例為「台中文資牛步十案」，除了東區第四市場外，梧棲官吏派出所在106年開工、原本規劃107年完工，至今還沒活化，梧棲永寧國小宿舍在106年提報文資，目前才完成調查研究，修復的經費還沒著落，而清水黃宅瀞園建築都修好了，還缺週邊景觀修復營造，其他還有烏日的聚奎居、烏日官吏派出所都是修復完成等待活化案件，而軍功國小日式宿舍、翁子國小、新社高中日式宿舍、豐原郡附屬官舍更是亟待修復的歷史建築。
楊典忠認為，市府應該縮短文資修復與再利用的作業流程，培養文資活化招商團隊，不要只用個案方式處理，讓每個文資保護據點成為台中觀光的亮點，才能建立台中文化城的品牌。
盧秀燕表示，文化資產的修復工程，和一般的修復工程不同，需要更加用心施工，且針對建築結構、牆面等施作，都有專業審查規範，且須符合文資法和相關法規規定。市府積極修復潭子穀倉、活化第四市場等，將持續努力維護文化資產。
台中市文化資產處進一步指出，「梧棲官吏派出所」已完成修復，並於今年10月完成委外招標，目前辦理裝修工程中，預訂明年3月開館營運；「清水黃家瀞園」已於今年7月完成修復，目前剛取得因應計畫使用許可，後續將配合辦理委外營運開放。
「烏日官吏派出所」今年9月初修復完工，目前正辦理驗收程序，預訂明年2月取得因應計畫使用許可，將點交給烏日警察分局；「烏日聚奎居」今年6月修復完工，目前由所有權人辦理委外作業，並辦理裝修工程，預訂今年12月開放營運；「梧棲永寧公學校、軍功國小日式宿舍、新社高中日式宿舍」目前均由學校辦理調查研究中。
「翁子國小宿舍」現由翁子國小向文化部文化資產局申請規劃設計經費；「豐原郡附屬宿舍」現由市府秘書處向文化部文化資產局申請調查研究經費，待核定補助經費後將辦理後續作業。