老公持毒被捕！陳艾琳首發聲「不曉得再爬起來要花多久」

藝人陳艾琳外貌出眾，去年和Alex（顏庭笙）攜手邁入婚姻，隨後還迎來寶貝女兒顏蘵，升格為俏麗媽咪，未料今（24）日卻驚傳顏庭笙凌晨獨自駕車，遭警方搜出大麻煙油當場逮捕，目前已3萬元交保，許多粉絲得知後紛紛前往陳艾琳IG留言打氣，而本人也親自回應了！

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陳艾琳透過限時動態回應此事，表示自己會堅強面對：「謝謝各位關心，目前先生涉及的狀況，我還沒有機會了解，請待我釐清後給各位回覆。謝謝你們相信我一直很努力，我不曉得再爬起來一次要再花多少時間，但無論如何，我會努力去面對。」

事實上，在顏庭笙之前，陳艾琳曾有過一段婚姻，對象是已解散團體MP魔幻力量的成員阿翔，當時阿翔遭爆婚前劈腿，2人當時屢傳爭吵，一陣子又復合，但最終仍以離婚收場，而陳艾琳嫁給顏庭笙後，看似已走過前段婚姻的陰霾，努力重新經營家庭和夫妻關係，如今一向形象良好的顏庭笙也爆出醜聞，讓粉絲們相當擔憂陳艾琳的心情。（編輯：侯家瑜）

▲陳艾琳（左）去年嫁給顏庭笙。（圖／陳艾琳IG）