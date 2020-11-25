里長摔車骨折鈦鋼板助返崗位　里民誇「女版鋼鐵人」

台中市烏日區里長顏寶玉日前騎車不慎「犁田」，導致右胸6根肋骨斷裂，肝臟也有撕裂傷，因她心急著盡快返家服務里民，經評估肝臟撕裂傷穩定後，醫師建議採用純鈦鋼板固定肋骨手術，可大幅縮短癒合時間、降低病人疼痛、減少肺炎風險，術後3天即出院，讓里民直誇「女版鋼鐵人」！

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亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，患者日前因騎摩托車不慎摔倒，送急診經電腦斷層檢查發現，右邊肋骨第五根至第十根骨折錯位，肝臟也有撕裂情形，立即安排住院治療。

顏寶玉也表示，雖然右胸相當疼痛，但因社區公務繁多，且許多親友都十分關切，她不希望因傷勢影響工作，因此詢問醫師「怎樣治療最快？」，溝通討論後決定接受肋骨固定手術治療，術後第三天就出院返家，也盡力配合心肺復健，希望能在短時間內「恢復100分狀態」。

劉柏毅指出，人體肋骨總共有12對、24根，最常發生骨折位置在第四根到第九根，一旦骨折必須檢查有無其他器官傷害，同側肝、脾、腎等臟器都有受傷可能，通常單純肋骨骨折的患者，會建議保守治療無須動刀，配合復建及疼痛控制，3個月左右骨頭就能自行生長癒合，但若多處肋骨骨折恐增加肺炎和死亡風險，容易引發氣胸、血胸、呼吸衰竭等併發症，會建議積極治療，縮短復原時間。

劉柏毅強調，患者抵達急診時多根肋骨錯位、胸壁塌陷、肝臟撕裂傷，呼吸相當急促，且疼痛指數高達7至8分，經加護病房觀察評估肝臟裂傷穩定後，決定安排肋骨固定手術治療，將斷裂錯位的肋骨復位，以純鈦鋼板固定肋骨，癒合後不需拆除，少有不適感，不僅大幅降低病人疼痛、減少肺炎風險，且手術後約2至3天即可出院。

劉柏毅提醒，肋骨固定手術適用於四根以上肋骨斷裂合併錯位、疼痛指數超過6分、胸廓畸形、合併大量氣血胸、呼吸衰竭、肋骨癒合不良造成慢性疼痛等症狀，術後則需配合心肺復健治療，才能恢復胸壁穩定性及改善呼吸功能，建議接受治療前需與醫師充分討論，選擇最適合的治療方式。