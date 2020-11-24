婚友社成愛情陷井 醫師成肥羊遭枴三百萬
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-24 15:38:58
台中市一名郭姓醫師在一家婚友社中遇上愛情騙子，李姓女子與一名假扮母親的張姓婦人一搭一唱，以結婚為誘餌，騙郭姓醫師幫亡買車、買房，還騙取郭姓醫師的信用卡到處刷到爽、預借現金，甚至繳交李女就讀美國學校兒子的高額學費，詐得約3百萬元，郭姓醫師驚覺被詐騙，憤而報警。
根據警方調查，李姓女子於去(108)年5、6月間在台中市一家婚友社聯誼活動中，物色詐騙對象，結果一名於台中執業的郭姓醫師成了她眼中的肥羊，李姓女子依靠自己徐娘半老略有姿色，成功擄獲郭姓醫師的心，兩人密集聯絡交往中，李姓女子更以結婚為前題，安排一位張姓婦人假扮母親與郭姓醫師會面用餐，當起冒牌丈母娘。李姓女子與郭姓醫師交往短短約一個月，就剝了郭姓醫師好幾層皮，先是表示車子壞了，要求郭姓醫師幫忙買了一輛90萬元的INFINITI Q30型中古車；又說房貸尚有餘額未繳，半推半就說服郭姓醫師到銀行領出二百萬元，又拿郭姓醫師的玉山銀行聯名卡變更綁定自己的手機門號，並設定Apple Pay，之後未獲郭醫師之同意即到處刷卡購物、預借現金，甚至還刷卡繳交兒子就讀台中美國學校的26萬元學費。
郭姓醫師發現帳戶遭李女盜刷，才驚覺自己上了賊船，成了任人宰割的肥羊，立即向台中市第六分局報案，李女到案後堅持不供出扮演假母親的張婦真實身份，而郭姓醫師的心被傷得太重，也堅持不與李女和解﹔全案經台中地院審結，依偽造文書、詐欺取財等罪判處李女徒刑1年4月。