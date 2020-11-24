持續杯葛效果有限 國民黨邀辯論逼蔡英文「踹共」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-24 16:52:09｜update2020-11-24 16:52:41
含有萊克多巴胺的美豬進口是立法院本會期最重要的議題，朝野立委在委員會論戰、議場杯葛議事、民眾上街抗議，現在戰火延燒到總統府。上午國民黨副祕書長李彥秀、文傳會主委王育敏、立委李德維及陳以信、市議員羅智強前往總統府遞交辯論邀請。據悉，國民黨內部評估在立法院的杯葛效果已經到了極限，民進黨不會再發生小編做梗圖被直擊、丁怡銘失言等失誤，需要開闢新戰場，逼出拍板政策的總統蔡英文。
「光看早上的態度，就知道他們不可能會出來的啦！」李德維表示，一般來說到總統府陳情、遞辯論書，只要具有社會名望，至少都會請代表進府，府方會派人溝通，但上午總統府僅派一名公關室主任到府外的柏油路接辯論邀請，草草把他們給打發掉。李德維指出，蔡英文宣布開放進口後，就放給行政團隊去扛砲火，至今她的聲望仍高於五成，但在立法院替政策辯護的蘇貞昌、陳時中被打得灰頭土臉，「這個議題只要開口就會失分，陳時中就是因為萊豬，從防疫英雄被拉下神壇。」至於辯論主題，李彥秀表示，國民黨提出的赴美查廠、貨號標示、源頭管理等，全數被民進黨打回票，光這些就辯論不完，江啟臣也會帶頭上場，逼蔡英文出來面對。