見證中法戰爭 滬尾「湖南勇古墓」12月1日起正式開放
見證中法戰爭 滬尾「湖南勇古墓」12月1日起正式開放
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-24 17:00:00
見證中法戰爭的淡水「滬尾湖南勇古墓」一度頹傾，在2008年公告為市定古蹟後，地方人士一直期待重新修復，終於在今年修復完成﹔修復過程中，除了淡水在地里長支持修復工程外，還有議員協助墓地遷葬事宜，古蹟園終於在8月完工，預計12月1日正式對外開放。
新北市立淡水古蹟博物館表示，滬尾湖南勇古蹟園位於淡水區中正東路與竿蓁一街交叉口，園區內有清湖南兵勇古墓六座、觀音山石墓碑六方，碑首刻有「擢勝左營」字樣，擢勝營為清湖南勇營之一，因臺灣牡丹社事件，為籌辦海防由漳州鎮總兵孫開華所招募，計分五營，勇員約2,525人﹔提督孫開華於1884年滬尾之役戰勝法方，成為清法戰爭抗法名將，使得擢勝營聲名大噪。淡古指出，依內政部2004年委託中央研究院歷史語言研究所執行《臺閩地區考古遺址》普查結果可知，此處為距今3500年以上的已知考古遺址「竿蓁林遺址」，屬於臺灣北部的「訊塘埔文化」（4500-3500B.P.），甚至更早的「大坌坑文化」晚期（5000-4500B.P.），學者曾採集到粗砂陶、細砂陶及凹石等史前遺物，見證淡水地區長久以來的文化發展。淡古館長柏麗梅表示，滬尾湖南勇古墓已有超過百年的歷史，今年特別向文化部爭取「再造歷史現場專案計畫－清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」，進行修復及再利用工程，把考古遺址現地保存，日後考古復原歷史後將具有教育大眾功能。