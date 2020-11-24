中市交通卡綁卡綁個資　議員批兩套標準令人錯愕

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邱素貞表示，截至108年4月24日花博展期結束止，「花博卡」仍有144萬餘張被閒置，當初民眾申請花博卡，就已經填寫了各項資料，絕對足以辨別市民身分，花博卡可同時做為記名悠遊卡使用，花博結束後，原本規劃轉為「市民卡」，申請資料中也並未包括個人電話等個資，當時受到盧秀燕與藍營議員質疑個資問題，如今台中市政府要拿803萬元給一般人力派遣業者，幫市民綁個資到交通卡，難道不會有個資外洩的問題嗎？
邱素貞說，花博卡以契約單價每張40元計算，144萬餘張，超過5760萬餘元，她認為，花博卡不是林佳龍的，也不是盧秀燕的，是全體市民買單的，她希望市府應該直接把這144萬餘張的「花博卡」升級為「市民卡」，繼續活化使用，避免造成資源浪費。
陳淑華指出，市府臨時想到要辦理免費公車市民限定，沒有完整的配套措施就倉促要上路，國中高中生拿自己的電子票證配合市府到學校綁卡，教育局、學校、老師都不知道市府要如何辦理綁卡，顯見市府臨時推出的紊亂；而要送給小學生（6-12歲）的兒童交通卡，個資會不會洩露，同樣沒有任何的規劃。
陳淑華痛批，盧秀燕拒絕花博卡轉為市民卡，而花博卡都在公所辦理讀寫業務，個資相對安全；現在盧秀燕自打嘴巴、兩套標準，辦兒童卡、綁定電子票證，個資還委外經手操作，嚴重讓學生個資受到不特定風險。
謝明源表示，台中市政府辦理「受理交通卡優惠申請暨票證綁定業務委外案」公開招標案，以最低標方式決標，萬一若有有心人士，想藉最低標得標，來獲取市民個資，後果不堪設想，謝明源議員痛批市府的決標方式過於草率，不把市民個資的保護當一回事希望市府一定要嚴格把關交通卡個資的保護
盧秀燕表示，台中雙十公車優惠新制明年1月1日起上路，目前市民對新政策反應普遍不錯；另民眾12月1日起可到陽明、新市政大樓、29區公所、戶政事務所、部分捷運車站及部分圖書館申請綁卡，她會要求負責受理的單位嚴密管理民眾個資。
交通局也強調，綁卡時所填寫的基本資料，僅用於綁卡審核，不會作為其他用途，綁定的卡片內也不會寫入個人基本資料，民眾可放心綁卡。
關於剩餘花博空白卡處理，盧秀燕表示，因花博票務採購案預算截至目前仍未經市議會審議通過，此案契約尚未與廠商完成決算前，剩餘花博卡的使用歸屬存在疑慮，且與廠商也已進入履約調解階段，待後續釐清加上契約爭議處理完畢後，市府也會研擬將剩餘的花博卡儘速活化使用，避免造成資源浪費。
至於已發放的花博卡可否轉作市民卡？台中市政府交通局回應，花博卡雖是記名式悠遊卡，但發放時並未區分兒童、愛心、年長者等不同身分，全部發放普通卡，難以作為市民卡使用，不過市民若願意拿花博卡綁定享有雙十公車優惠，市府也非常歡迎。