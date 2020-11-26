修憲論壇／調降修憲門檻共識不高？近六成民眾擬投反對票

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修憲論壇／調降修憲門檻共識不高？近六成民眾擬投反對票

編輯林莞茜/專題報導

calendar_today2020-11-26 10:30:00

中華民國憲法
▲針對是否下修中華民國《憲法》的修憲門檻，近六成民眾表示不同意。（圖／擷取自國史館Academia Historica臉書專頁）
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於11月20日到11月23日，針對是否調降修憲門檻的議題進行調查，吸引1660人次參與，結果顯示，近六成民眾不同意下修，害怕未來恐會被無限濫用，並且也會在公民複決時投下不同意票。
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總統蔡英文在今年520就職典禮上宣示進入修憲進行式，立法院在本屆會期中正式啟動修憲工程，組成跨黨派的修憲委員會，除了朝野高度共識的18歲公民權之外，考試院及監察院的存廢也備受關注，不過我國修憲的門檻相當高，在經過絕大多數立委提案、同意後，交付公民複決有效同意票須超過選舉人總額之半數，也因此歷年來也有多次修憲案最後都在超高門檻下無疾而終。
目前來看，朝野對「下修修憲門檻」的共識頗高，調降現行中華民國《憲法》中的修憲門檻也可望通過修憲委員會的提案，然而根據民調結果顯示，同意調降與不同意調降的民眾差距不大，有55.18%的民眾擔心修憲門檻若下修，未來可能會被無限濫用，但也有43.61%民眾認為現行《憲法》有許多條文已經不合時宜，是該調降，雙方差距11.57%。

同樣地，若憲法修正案交付公民投票複決，投下不同意票的民眾佔54.22%，同意票的則有43.86%，兩邊理由分別是怕我國標準更動未來恐會沒紀律與認為現行的超高門檻實在已不符合社會現實。

另一方面，雖有一派人認為現行《憲法》已超過16年未修改，早就不合時宜應該修憲，但也有一派人認為應該要「制憲」，來專寫一部屬於中華民國的憲法，針對此議題，將近6成（59.52%）的民眾仍傾向修憲，因為我國《憲法》是最高位階，不是也不應該輕易說拋就拋。至於希望能夠全面打掉重練，制定完全屬於這片土地人民的憲法，支持「制憲」的民眾則有46.14%。

而在眾多的修憲議題中，民眾希望立法院能優先處理的修憲案依序分別是將憲政體制改變成總統制或內閣制（19.42%）、廢除考監兩院，走向三權分立（18.46%）、人權保障（15.9%）、主權領土範圍（15.15%）、18歲公民權（11.85%）、國旗國號（11.74%）與立委選制由並立制改聯立制（3.31%）。

綜合調查結果來看，不希望調降修憲門檻的民眾高於希望下修的民眾超過10個百分點，雖然差距不大，但仍佔多數，且傾向修憲的比率也只有略高制憲13個百分點，可見各界的看法還需多加溝通，才能調整成最適合我國的憲法環境。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調的民眾有1660人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
 
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