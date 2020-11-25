修憲論壇／暖身起跑！世新大學開講　邀青年共構台灣新憲

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修憲論壇／暖身起跑！世新大學開講　邀青年共構台灣新憲

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-25 11:22:40

世新大學
▲《NOWnews今日新聞》將在明（26）日於世新大學舉辦修憲校園論壇，邀請青年學子一起參與修憲討論。（圖／NOWnews資料照）
總統蔡英文在第二任期就職典禮上宣布修憲，但憲政改革不同於一般政治動員，有鑒於尋求朝野和社會共識，修憲過程的公民討論更是不可或缺，《NOWnews今日新聞》將在明（26）日於世新大學舉辦修憲校園論壇，邀請青年學子一起參與修憲討論。
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修憲委員會在立法院此會期成立，憲改工程看來勢在必行，然而修憲不只是政治人物的承諾更關乎國家未來發展走向，換言之，台灣的下一代正是受到新憲影響最甚的一群人，因此，《NOWnews今日新聞》將在明日下午3點至5點，於世新大學演講廳舉辦校園論壇，呼籲青年學子關心修憲、關心台灣未來。
本次校園論壇《NOWnews今日新聞》特別與以針砭時事著名的「老天鵝娛樂」合作，由老天鵝娛樂的知名實況主湯米主持，邀請立委邱顯智、二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢、知名法學網站法律白話文運動主編王鼎棫、臉書粉專「歷史哥澄清唬」，以及世新大學口傳系碩士班四年級關閎文、口傳系二年級顧晏甄2名學生代表，共同討論台灣的修憲解方。

在上半場論壇將以「我們與民主的距離—修憲影響大學生公民權？」為題，針對投票權下修至18歲與公民不在籍投票等兩大議題進行討論，涉及參政年齡限制與接軌世界投票趨勢，年輕人的未來到底誰有權決定？

而在第二場場次則以「廢考試院=廢國考？—公務棋局中的定海神針」為題，探討考試院與監察院的存廢問題，包含考試院、監察院該如何做好歸零準備？朝野的立場與社會氛圍是否能支持台灣更改「獨樹一格」的五權分立結構，行政體系將迎來重大變革，與各界最關心的部會制衡機制都會是討論重點。
《中華民國憲法》自1947年於南京頒布後至今已逾一甲子，隨著時空環境變遷，不合時宜的框架逐年浮現，修憲工程刻不容緩！《NOWnews今日新聞》將在12月10日於台北喜來登飯店正式舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，邀請重要政界代表、專家學者與青年領袖共談，共同為台灣憲改找出路，讓青年領袖發聲，勾勒希望的憲政未來。
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