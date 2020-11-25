修憲論壇／暖身起跑！世新大學開講　邀青年共構台灣新憲

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本次校園論壇《NOWnews今日新聞》特別與以針砭時事著名的「老天鵝娛樂」合作，由老天鵝娛樂的知名實況主湯米主持，邀請立委邱顯智、二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢、知名法學網站法律白話文運動主編王鼎棫、臉書粉專「歷史哥澄清唬」，以及世新大學口傳系碩士班四年級關閎文、口傳系二年級顧晏甄2名學生代表，共同討論台灣的修憲解方。
在上半場論壇將以「我們與民主的距離—修憲影響大學生公民權？」為題，針對投票權下修至18歲與公民不在籍投票等兩大議題進行討論，涉及參政年齡限制與接軌世界投票趨勢，年輕人的未來到底誰有權決定？
而在第二場場次則以「廢考試院=廢國考？—公務棋局中的定海神針」為題，探討考試院與監察院的存廢問題，包含考試院、監察院該如何做好歸零準備？朝野的立場與社會氛圍是否能支持台灣更改「獨樹一格」的五權分立結構，行政體系將迎來重大變革，與各界最關心的部會制衡機制都會是討論重點。
《中華民國憲法》自1947年於南京頒布後至今已逾一甲子，隨著時空環境變遷，不合時宜的框架逐年浮現，修憲工程刻不容緩！《NOWnews今日新聞》將在12月10日於台北喜來登飯店正式舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，邀請重要政界代表、專家學者與青年領袖共談，共同為台灣憲改找出路，讓青年領袖發聲，勾勒希望的憲政未來。