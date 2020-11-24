C-LAB率領藝術家赴法 展現臺灣科技藝術創意
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-24 18:20:00
臺灣受法國「CHRONIQUES：數位想像雙年展」主辦大會邀請成為本屆的主題國，這次主題國參展由空總臺灣當代文化實驗場（C-LAB）與文化部巴文中心合作，並經過一年多的籌備，由11組傑出的新媒體藝術家組成了臺灣藝術團隊，並以「永恆ETERNITY」為主題。
藝術家的創作與主題互相呼應，例如莊志維以機械牽引植物的裝置作品《轉生樹》跟探討生命週期本質的《感染系列》，藉由機械與電力的傳導，探討生命美學的殘酷與優雅；宮保睿、顧廣毅的作品則以推測設計為手法，建構推衍想像，將人類文明放置於未來場景之上，作為未來場景的想法；蘇匯宇的三頻道錄像裝置《未來的衝擊》，靈感來自美國未來學巨擘托佛勒（Alvin Toffler）的同名原著，托佛勒50年前著作中所想像的未來，如今令人熟悉卻也迷惘。主辦單位今年特別邀請高雄市電影館「VR FILM LAB」 連袂合作，展出陳芯宜導演和編舞家周書毅共同合作的VR作品《留給未來的殘影》，觀眾可以透過VR頭盔，觀看並體驗關於生死、記憶、意識與夢境，這部作品是給逝去的、再也無法對話的對象。
C-LAB策展人吳達坤表示，臺灣科技媒體藝術在多年的發展之下，展現出獨特的人文面貌，這次參與「CHRONIQUES：數位想像雙年展」即是過去努力實踐當代藝術、社會創新與未來媒體的共融應用，將過往臺灣擅長科技製造所塑造「高科技島」的形象所積累的各項技術能力，藉由文化近用的概念轉化為藝術創意的「人文科技島」。
此次參展藉由推薦臺灣科技藝術和創意的實踐，探討技術和文化的關鍵作用，無懼於疫情的衝擊與挑戰，即日起於法國南部的普羅旺斯馬賽、艾克斯、亞維儂三城展出，呈現臺灣科技文化在展、演、映的全方面豐沛創意。 國際藝術展覽面對疫情衝擊如何突圍出擊？「CHRONIQUES：數位想像雙年展」以媒體藝術結合科技優勢，以線上、線下同步並行的策略帶來更多新思維跟創意，積極拓展科技與媒體藝術的邊界，基於新冠肺炎疫情與封鎖，「CHRONIQUES：數位想像雙年展」的開放時間和活動可能改為線上舉行，可於官網、FB查詢相關更新訊息。