捍衛疆域有你有我　台灣國際造船潛艦國造建造案開工

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，潛艦國造按照既定計畫穩健進行，此案起始於105年12月21日，歷經4年的努力，該公司已突破各種困難，終於完成了開工準備，並依據建造合約，自108年5月3日起，合約工期共78個月，包含廠房建造及各種開工準備的時間，今(24)日請總統蔡英文女士主持廠房及捲板作業啟用儀式後，潛艦國造即正式邁入建造階段，原型艦預劃2025年可以交艦給海軍。
總統蔡英文在儀式中，按雷射球啟動潛艦製造廠房大門，見證台船公司在潛艦產線製程上的能量，並在按下啟動按鈕的那一刻起，彎板機將第1塊鋼板，彎製成型，向世界宣告，我國潛艦國造進入新紀元，並再次證明「國艦國造、潛艦國造」不再只是紙上談兵的夢想，而是踏踏實實的進入實作階段，樹立台灣國防史與造船史上的新里程碑。
總統蔡英文並為潛艦國造之設計及行政大樓的海昌大樓，進行揭牌，「海昌」對我國而言，有特殊的歷史意義，因我國海軍潛艦先驅為購自義大利之潛爆艇，並於1964年編成「海昌隊」，今以此命名顯示出潛艦國造在這麼多年的期待下，終於在蔡英文總統下定決心後，突破各種困難展開歷史的新頁。
未來所有潛艦國造案的工作人員，包括台船的設計人員、中科院人員、海軍的監造人員，以及來自世界各地參與潛艦國造案的外籍技協顧問，都會集中在這棟大樓作業，共同為打造國造潛艦的目標而努力。