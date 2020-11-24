韓7部影劇上線時間公開　宋仲基、金智媛、朴信惠回來啦

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《聲命線索》 由朴信惠、全鍾瑞、金成鈴主演，故事講述一通來自20年後的未來電話，串起了一個連續殺人犯吳英淑（全鍾瑞 飾）和一名女子書妍（朴信惠 飾），2人穿越時空透過電話變成好友，但在書妍告知英淑20年後的未來狀況，英淑為了改變自己的命運，決定要置書妍的過去和性命於死地。
《驅魔麵館》 由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉慧蘭演出，劇情描述一群名為「Counters」的惡魔獵人來到地球，假扮成麵館員工，使用怪力、接觸感應、治癒等驚奇能力捕捉長生不死的邪靈。趙炳圭飾演在一起事故中倖存的孩子，儘管成了瘸子，但為了對抗邪惡與守護朋友而成為另類的動作英雄。金世正飾演擁有敏銳聽覺、能夠準確推測出惡靈所在位置，並具有在短時間內讀懂他人全部記憶的特殊能力角色。
《愛在大都會》由池昌旭、金智媛主演，劇情描述熱情的男建築師（池昌旭 飾），他在仲夏夜晚的海邊邂逅一位自由奔放的女子（金智媛 飾）而心動，沒想到女子竟以另外一個身分與他再次相遇，2人就此墜入愛河。
《奔向愛情》由任時完、申世景主演，劇情描述在越來越難以溝通的時代，從田徑短跑國家代表隊選手轉為體育經紀人、只知道不停往前衝的奇善謙（任時完 飾），與需要回頭檢查無數次才行的翻譯吳薇朱（申世景 飾），2個個性截然不同的人，用各自的語言溝通，建立起關係並一同努力走向愛情的浪漫戲劇。
漫改劇《Sweet Home》由宋江、李到睍、李陣郁、李是英主演，劇情講述因校園暴力而躲在房裡生活的「繭居族」車賢秀（宋江 飾），失去家人後獨自搬到破舊的公寓，原本打算等自己想看的動畫上映後自殺，沒想到公寓內外發生重大變化，可怕的怪物紛紛襲擊自己與身邊的鄰居，讓賢秀激起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，聽著李恩赫（李到晛 飾）的指揮，與有著神祕身分背景的邊尚昱（李陣郁 飾）以及徐伊景（李是英 飾） 守護著家園，還得小心提防身邊是否有人被「怪物化」。
《車仁表》由車仁表、趙達煥主演，劇情講述大明星車仁表，為了找回全盛時期的名譽因此孤軍奮戰的過程。車仁表在本片以真實的身分來詮釋假想的劇情，將親切且熱情的個性以搞笑的方式呈現，並且由冠軍電影《雞不可失》製作公司所拍攝。
《勝利號》由宋仲基、金泰梨、陳善圭、柳海鎮主演，該故事背景設定在2092年，地球已成為一顆黯淡的星球，不久後將無法居住，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船，宋仲基飾演問題飛行員，金泰梨飾演船長，陳善奎飾演駕駛員，柳海鎮飾演機器人，他們在一次事件中發現一名7歲的女孩，在意識到她是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器「類人類機器人」後，決定要以其換取贖金的故事。
此外，南韓疫情再爆發，確診人數已連續5天破300人；演藝圈部分，一名確診的臨演與丁一宇和權俞利主演的《綁匪-偷走命運》的劇組接觸，導致電視劇停拍、所有人接受檢測並自主隔離；與確診臨演的接觸者也曾到朴信惠與曹承佑主演的《Sisyphus：The Myth》、張東潤與朴成勳主演的《朝鮮驅魔師》、金所炫與金志洙主演的《月升之江》等劇拍攝，為了安全起見，所有藝人及工作人員都停工並檢測、自主隔離中，南韓政府也宣布社交距離等級提升至2級，禁止100人以上的聚會，餐廳不得內用僅能外帶。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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