美學列車「鳴日號」跨年首發！限量220名額到台東迎曙光

我是廣告 請繼續往下閱讀
雄獅集團董事長王文傑預測，未來30年，「軌道」將成為台灣人生活中常態性的交通工具，發展最具潛力的軌道經濟學也是雄獅集團的首重目標。雄獅宣示將以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並整合官方與民間的資源，與優質旅遊同業合作共好，以日本、瑞士為標竿，建構以鐵道文化為本，且具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」，以隆重迎接「美學觀光列車」所代表的2022鐵道旅遊年。
雄獅集團預計將打造五星服務品質的「鳴日號」，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食，同時帶領旅客體驗產地食材。並搭配地方主題打造「藍皮解憂號」成為在地文化展演場域，讓民眾能透過嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗感受到「鐵道不再是單純的運輸工具，而是遊程一部分」的旅遊新感受。
而鳴日號美學專車首發「日初合鳴」兩天兩夜跨年行程，將在12月31日晚間11時50分分別由南港、台中出發到太麻里會合，約共220個首發車限量名額、共10節車廂首度載客一同在火車上跨年，並在凌晨五點抵達欣賞台灣第一道曙光，兩天兩夜每人售價約3萬元。
至於鳴日號未來營運規劃，雄獅表示，和台鐵合約簽五年，接下來預計會推出五天的環島遊與三天的花東遊，以及2月到4月的櫻花主題列車到阿里山、武陵農場，也會與林鐵接軌。此外，雄獅也將透過集團資源，利用精準行銷的方式，鎖定中高端客戶族群，來推廣觀光列車相關包套行程，估計一年可創造五億營收。