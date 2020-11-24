「天使手指」陳瑞斌音樂會 大師演藝貝多芬、柴可夫斯基
「天使手指」陳瑞斌音樂會 大師演藝貝多芬、柴可夫斯基
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-24 17:24:56
▲鋼琴演奏家陳瑞斌將於12月4日於台南文化中心演藝廳及12月19日於台北國家音樂廳舉行「陳瑞斌 Rueibin Chen 鋼琴音樂會」。（圖／記者黃仁杰攝,2020.11.24）
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▲鋼琴演奏家陳瑞斌將於12月4日於台南文化中心演藝廳及12月19日於台北國家音樂廳舉行「陳瑞斌 Rueibin Chen 鋼琴音樂會」。（圖／記者黃仁杰攝,2020.11.24）
隨著新型冠狀病毒疫情延燒，全球迎向種種挑戰，鼓舞人心的正面力量今（2020）年從不嫌多，鋼琴演奏家陳瑞斌將於12月4日於台南文化中心演藝廳及12月19日於台北國家音樂廳舉行「陳瑞斌 Rueibin Chen 鋼琴音樂會」，因應貝多芬誕辰250周年及柴可夫斯基誕辰180周年，期望藉由音樂為疫情之下的台灣社會注入撫慰、積極的力量。
有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌，曾以第一位台灣出生鋼琴家身份，在美國知名露天音樂劇場 Hollywood Bowl 好萊塢碗與世界著名交響樂團 Los Angeles Philharmonic 洛杉磯愛樂樂團演出，陳瑞斌是已故俄羅斯鋼琴大師貝爾曼（Lazar Berman）唯一的亞裔弟子，16歲就在義大利的拉赫瑪尼諾夫 (Rachmaninoff）國際鋼琴大賽獲獎嶄露頭角，並屢屢在重量級國際鋼琴大賽獲勝，享譽國際。今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250周年及柴可夫斯基180周年誕辰紀念， 兩位作曲家是古典樂發展史上重要的靈魂人物。此次演出將以柴可夫斯基著名的 「四季」鋼琴全集揭開演奏序幕，貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲也將在演奏曲目中，陳瑞斌將以精湛的琴音帶領觀眾回到作曲家當時的年代與環境、歷史。陳瑞斌說，此次演出曲目上的安排也是希望向下一代的年輕人傳遞貝多芬對音樂與生命的堅持與不屈不撓的信念，以及永不放棄的精神。有那個年代藝術家們的堅持，我們現在才得以欣賞這些令人感動的樂曲， 也讓這偉大的作品能經歷幾百年流傳下來，在疫情蔓延之下，大家能以什麼樣的心情來面對這樣的時代 ？結合這兩位藝術家作品演出，陳瑞斌覺得是再恰當不過。