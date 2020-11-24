邵雨薇大方認愛吳慷仁！盤點演藝圈裡的4個發電機女神

日前，女演員邵雨薇大方認愛吳慷仁，讓大家好奇已久的緋聞終於有了答案。邵雨薇出道將近十年，演出過的作品有《樓下的房客》、《美味的想念》等，當年更因為與張立昂合作《1989一念間》假戲真做，從戲裡談戀愛到戲外，備受關注，但後來可惜以分手收場。當初與吳慷仁合作《極品絕配》時就有被拍到私下約會的畫面，但始終沒有正面承認，讓粉絲很是在意，如今終於有好消息傳出。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇魅力值讓人難以抵擋。（圖／邵雨薇 IG）

× ▲邵雨薇魅力值讓人難以抵擋。（圖／邵雨薇 IG）

其實，無論是吳慷仁還是邵雨薇都是演藝圈內出名的「發電機」，每每合作都會有相關緋聞產生，魅力值讓人難以抵擋；邵雨薇過去的緋聞對象有納豆、是元介、張立昂、吳慷仁和吳思賢等人，吳慷仁除了認愛過前女友鍾瑤之外，還傳聞與曾愷玹、周幼婷、魏蔓及夏于喬都有過一段，可見兩人都是電力滿滿。

▲吳慷仁最近認愛邵雨薇。（圖／吳慷仁FB。

× ▲吳慷仁最近認愛邵雨薇。（圖／吳慷仁FB。

除了邵雨薇之外，若談到每每合作都幾乎有緋聞傳出的「發電機女神」，那不得提起的還有新生代實力派演員王淨、轉型為全方位藝人的安心亞以及黑澀會美眉出身的鬼鬼吳映潔等人。

▲王淨被譽為是新生代女演員中實力最堅強的代表之一。（圖／王淨IG）

× ▲王淨被譽為是新生代女演員中實力最堅強的代表之一。（圖／王淨IG）

年僅22歲的王淨在電影《鬥魚》、《返校》當中擔任女主角而打開知名度，甚至被譽為是新生代女演員中實力最堅強的代表之一，但除了演技實力強之外，王淨的電力也是誇張得厲害，在短短一年多內接連與合作對象林柏叡、王柏傑和宋柏緯傳出緋聞，感情生活相當豐富。

▲安心亞出眾的外型和高挑的身材也讓她桃花源源不絕。（圖／安心亞IG）

× ▲安心亞出眾的外型和高挑的身材也讓她桃花源源不絕。（圖／安心亞IG）

安心亞從《全民最大黨》的舉牌女郎和模仿秀發跡，近年成功轉型為女演員和唱跳歌手，出眾的外型和高挑的身材也讓她桃花源源不絕，曾和羅志祥、嘎嘎和阿KEN等人都爆出過緋聞，雖然其中不免有一些是不歡而散，但仍然無法減低女神的好評價。

▲鬼鬼出道以來有許多緋聞對象。（圖／鬼鬼IG）

× ▲鬼鬼出道以來有許多緋聞對象。（圖／鬼鬼IG）

最後一位也有發電機女神之稱的鬼鬼，出道以來的緋聞對象的男方幾乎沒有正面承認過，始終都以「好朋友」相稱，但對象卻是一個接著一個換，胡宇威、周湯豪還有SpeXial的晨翔都是與她疑似有一段情的對象，之前拍攝《比悲傷更悲傷的故事》時，甚至被抓包和禾浩辰同遊日本，但仍沒有承認戀情，鬼鬼的感情世界真的是讓人霧裡看花。