邵雨薇大方認愛吳慷仁！盤點演藝圈裡的4個發電機女神

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其實，無論是吳慷仁還是邵雨薇都是演藝圈內出名的「發電機」，每每合作都會有相關緋聞產生，魅力值讓人難以抵擋；邵雨薇過去的緋聞對象有納豆、是元介、張立昂、吳慷仁和吳思賢等人，吳慷仁除了認愛過前女友鍾瑤之外，還傳聞與曾愷玹、周幼婷、魏蔓及夏于喬都有過一段，可見兩人都是電力滿滿。
除了邵雨薇之外，若談到每每合作都幾乎有緋聞傳出的「發電機女神」，那不得提起的還有新生代實力派演員王淨、轉型為全方位藝人的安心亞以及黑澀會美眉出身的鬼鬼吳映潔等人。
年僅22歲的王淨在電影《鬥魚》、《返校》當中擔任女主角而打開知名度，甚至被譽為是新生代女演員中實力最堅強的代表之一，但除了演技實力強之外，王淨的電力也是誇張得厲害，在短短一年多內接連與合作對象林柏叡、王柏傑和宋柏緯傳出緋聞，感情生活相當豐富。
安心亞從《全民最大黨》的舉牌女郎和模仿秀發跡，近年成功轉型為女演員和唱跳歌手，出眾的外型和高挑的身材也讓她桃花源源不絕，曾和羅志祥、嘎嘎和阿KEN等人都爆出過緋聞，雖然其中不免有一些是不歡而散，但仍然無法減低女神的好評價。
最後一位也有發電機女神之稱的鬼鬼，出道以來的緋聞對象的男方幾乎沒有正面承認過，始終都以「好朋友」相稱，但對象卻是一個接著一個換，胡宇威、周湯豪還有SpeXial的晨翔都是與她疑似有一段情的對象，之前拍攝《比悲傷更悲傷的故事》時，甚至被抓包和禾浩辰同遊日本，但仍沒有承認戀情，鬼鬼的感情世界真的是讓人霧裡看花。